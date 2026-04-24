ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:22
Κοτζιάς «καρφώνει» ΠΑΣΟΚ για Πρέσπες: Ο Σημίτης είχε αποδεχθεί σκέτο «Μακεδονία»

Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που είχε κρατήσει έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών ασκεί ο πρώην ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς, κατηγορώντας στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ότι «αρέσκονται να λειτουργούν ως πλασιέ των μύθων της ΝΔ περί “βέτο” στο Βουκουρέστι», αλλά και υποστηρίζοντας ότι «ο Σημίτης είχε αποδεχτεί την σκέτη ονομασία “Μακεδονία” για εσωτερική χρήση στη γείτονα χώρα».

Αναλυτικά, ο Ν. Κοτζιάς έγραψε στο Facebook:

«Περί Διπλωματίας, ΠΑΣΟΚ, Πρέσπες και Βέτο:

Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τα θετικά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σε μια εποχή, τα πρώτα 26 χρόνια του 21ου αιώνα, όπου από τις 32 σημαντικές διαφορές οι 31 αντιμετωπίστηκαν με ένοπλα μέσα, οι Πρέσπες παραμένουν το φωτεινό παράδειγμα και η εξαίρεση λύσης πολυετών διαφορών με διπλωματικά μέσα.

Ορισμένα, όμως, στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρέσκονται να λειτουργούν ως πλασιέ των μύθων της ΝΔ περί «βέτο» στο Βουκουρέστι, που ουδέποτε τέθηκε και για erga omnes στις αποφάσεις του που ουδέποτε υπήρξε. Που υπερασπιζόμενα τη ΝΔ χρεώνουν τον προσδιορισμό της γλώσσας στην Βόρεια Μακεδονία στη Συμφωνία των Πρεσπών και όχι όπως είναι η αλήθεια στις συμφωνίες του 1977 που έκανε η κυβέρνηση Καραμανλή στον ΟΗΕ.

Σημειώνω ότι το μόνο που αποδεικνύουν με σαφήνεια τα ντοκουμέντα, είναι ότι ο Σημίτης είχε αποδεχτεί την σκέτη ονομασία «Μακεδονία» για εσωτερική χρήση στη γείτονα χώρα (βλ. το βιβλίο «Λογική της Λύσης», σελ.554-563). Ναι! Νέτο σκέτο «Μακεδονία».

Και επ’ ευκαιρίας, δεν μας λένε εκεί από το ΠΑΣΟΚ, μετά τους πρόσφατους πολέμους, παραμένουν στη πρόταση του Προέδρου τους που προσβλέπει στον αφοπλισμό της ελληνικής διπλωματίας και υποστήριξης της γερμανικής θέσης για κατάργηση του Βέτο στις αμυντικές πολιτικές και στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ ή έγινε κάποιο θαύμα και αρχίσαν να το ξανασκέφτονται;».

Αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

