ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:33
24.04.2026 10:13

Οι τρομακτικές προβλέψεις του Τζιτζικώστα για τα αεροπορικά ταξίδια

Μία ανησυχία προέκυψε από τα όσα παραδέχθηκε χθες ο Έλληνας Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών σε σχέση με το θέμα των αεροπορικών καυσίμων.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε, όπως γράφουν τα parapolitika.gr, ότι αποθέματα καυσίμων υπάρχουν, όμως, όπως τόνισε, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχει η ΕΕ επαρκούν για περίπου 90 ημέρες.

Στην παρούσα φάση, η αγορά βρίσκει καύσιμα κανονικά, σε πολύ υψηλή τιμή βέβαια, ενώ για τον ίδιο οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τους τιμής, γιατί οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες.

Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η έλλειψη στα καύσιμα θα ξεκινήσει αν η κρίση δεν λήξει και δεν έχει αποκατασταθεί η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Αν αυτό δεν γίνει, υπάρχουν προς επεξεργασία διάφορα σενάρια για να γίνει συντονισμένος τρόπος χρήσης των αποθεμάτων πανευρωπαϊκά και σχεδιασμός για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα.

