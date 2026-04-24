Υπουργείο Υγείας: «Όσοι πέτυχουν τον στόχο τους έως τον Ιούνιο θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα αδυνατίσματος»

Οι πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας και μέχρι και τον Ιούνιο έχουν μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ακόμη και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο το υπουργείο ουσιαστικά επιβραβεύει όλους όσους διαπιστωμένα ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού τους και του διαιτολόγου τους και έχουν σημειώσει πρόοδο.

«Το θέμα είναι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος να πιάνουν τόπο», όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην ομιλία της σε πάνελ στο ίδιο Φόρουμ, έδωσε στοιχεία για την πορεία του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα από τους 60.000 δικαιούχους τουλάχιστον το 50% έχει λάβει μέχρι τώρα τη θεραπεία. Το 10% δηλαδή περίπου 6.000 άτομα στη χώρα μας, δικαιούχοι του προγράμματος, έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 50.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας προσφέρει δωρεάν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ειδικούς και φαρμακευτική αγωγή.

Η διαδικασία παραπομπής για ιατρική εξέταση για την παχυσαρκία ενεργοποιείται αυτόματα για όσους δικαιούχους είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω» και παρουσιάζουν:

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή

BMI 37-40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.

Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτελείται από συνεργαζόμενα φαρμακεία. Η συνταγή έχει χρονική διάρκεια 15 ημερών.

Μετά την εκτέλεση κάθε συνταγής, εκδίδεται αυτόματα νέο παραπεμπτικό για επανεξέταση εντός 45 ημερών, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της αγωγής και να αποφασίζεται η περαιτέρω συνέχιση ή τροποποίησή της.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται έως και οκτώ φορές συνολικά τόσο ως προς τις ιατρικές επισκέψεις όσο και ως προς τις χορηγήσεις φαρμακευτικής αγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της δράσης, καλύπτεται πλήρως από το κράτος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Διαβάστε επίσης:

Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με τον επιθετικό καρκίνο του παγκρέατος ακόμα και σε 20χρονους

ΠΑΓΝΗ: 30χρονη νοσηλεύτρια πέθανε μετά από κανάλωση χαπιών – Είχε ειδοποίησει φίλη της ότι δεν ένιωθε καλά

Συναγερμός για το Μουντιάλ 2026 λόγω ιλαράς – Ανησυχία για έξαρση κρουσμάτων σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά