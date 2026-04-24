Φαρμακευτική πολιτική και τιμολόγηση: Αίτια, επιπτώσεις και προτάσεις πολιτικής

Τον έντονο προβληματισμό σχετικά με τις διεθνείς πιέσεις εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τις φαρμακευτικές ελλείψεις, την επάρκεια της αγοράς αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εισαγωγών και αποζημιώσεων ανέδειξε η συζήτηση στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στους Δελφούς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, των ρυθμιστικών αρχών, της φαρμακοβιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Άρη Αγγελή, κινήθηκε γύρω από τη μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος και τις αποσύρσεις φαρμάκων, αλλά και τη γενικότερη ανθεκτικότητα του συστήματος.

Όπως σημείωσε, «το καθεστώς των αποσύρσεων δεν πιστεύω ότι θα καλυτερεύσει, μάλλον θα επιδεινωθεί», εκφράζοντας προβληματισμό για τις μελλοντικές πιέσεις στην αγορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζήτημα της πρόσβασης στα φάρμακα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λογιστικό βάρος αλλά ως στρατηγική επένδυση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η χρηματοδότηση της υγείας είναι επένδυση, δεν είναι κόστος» και ότι «καλύτερη υγεία σημαίνει καλύτερη οικονομία».

Στη συζήτηση για τις ελλείψεις της αγοράς, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται το σύστημα αποζημίωσης και στην ανάγκη εξισορρόπησης κόστους και πρόσβασης.

Όπως τόνισε, «η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει έναν άχαρο αλλά κρίσιμο ρόλο: να εξασφαλίζει τις θεραπείες στη χαμηλότερη δυνατή τιμή», επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διασφαλιστεί κρίσιμες κατηγορίες φαρμάκων, όπως οι γ-σφαιρίνες και οι αλβουμίνες.

Αναφερόμενη στη λειτουργία των μηχανισμών πρόληψης ελλείψεων, σημείωσε ότι η χρήση δεδομένων και η συνεργασία με τον ΕΟΦ έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της αγοράς, προσθέτοντας πως «τα δεδομένα χωρίς επεξεργασία είναι μηδενικά».

Ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών και εκπρόσωπος της Prime Pharm, Μιχάλης Τσατσαρώνης, στάθηκε στη σημασία των ψηφιακών εργαλείων ιχνηλάτησης και ειδικά του συστήματος SPAVIF. Σύμφωνα με τον κ. Τσατσαρώνη, «είμαστε στην καλύτερη φάση όσον αφορά τις ελλείψεις, ως χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Ωστόσο, επισήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω διεύρυνση του συστήματος ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο της αλυσίδας διακίνησης, τονίζοντας ότι για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια πρέπει όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας να βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Pharma Innovation Forum (PIF), Μιχάλης Χειμωνάς, αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις τιμολόγησης και στο λεγόμενο MFN pricing, εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της αγοράς και τις επιπτώσεις στην καινοτομία.

Όπως σημείωσε, «είμαι λίγο απαισιόδοξος για το μέλλον όσον αφορά την εφαρμογή του MFN, ειδικά στα νέα φάρμακα», ενώ τόνισε ότι το νέο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διαθεσιμότητα φαρμάκων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση και τα εργαλεία όπως το HMVO και τα συστήματα ιχνηλάτησης, αποτελούν κρίσιμες υποδομές για τη διαφάνεια και τη διαχείριση της αγοράς.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπυρίδων Σαπούνας, τόνισε την ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης των δεδομένων και ανάπτυξης μηχανισμών πρόβλεψης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πλήρης ψηφιοποίηση των δεδομένων και AI προβλεπτικοί μηχανισμοί» αποτελούν το επόμενο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση των ελλείψεων.

Η συζήτηση, που συντόνισε η Βασιλική Αγγουρίδη, δημοσιογράφος, ανέδειξε ένα σύστημα που βρίσκεται σε μεταβατική φάση: με σημαντική πρόοδο σε επίπεδο ψηφιοποίησης και διαφάνειας, αλλά ταυτόχρονα υπό πίεση από διεθνείς τιμολογιακές πολιτικές, αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο απόσυρσης φαρμάκων.

