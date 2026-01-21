Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τα «όμορφα» γυαλιά του Μακρόν: «Τι στο διάολο συνέβη;»

Τεταμένες είναι οι σχέσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος στη χθεσινή του ομιλία στο Νταβός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τραμπ, αποκαλώντας νταή. «Δεν είναι η στιγμή για ιμπεριαλισμό, ούτε για νέα αποικιοκρατία. Είναι η στιγμή για συνεργασία. Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες. Προτιμάμε τον δίκαιο από τη βαρβαρότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ απάντησε στην ομιλία του Μακρόν, δίνοντας στη δημοσιότητα μηνύματα, στα οποία τον αποκαλούσε φίλο και τον καλούσε στο Παρίσι, μετά το Νταβός.

Trump on Macron wearing gas station sunglasses in Davos.

“What the hell happened.” 🤣 pic.twitter.com/VypQtc9sbW — The Honey Badger (@Nance726) January 21, 2026

Στη σημερινή του ομιλία ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλασσε ειρωνεία στον «φίλο» του. Σχολιάζοντας την εμφάνιση του με γυαλιά aviator, είπε«Τον είδα χθες με τα όμορφα γυαλιά του. Τι στο διάολο συνέβη;» και πρόσθεσε «Τον συμπαθώ. Είναι δύσκολο να το πιστέψετε αλλά τον συμπαθώ». Στη συνέχεια διηγήθηκε πως τον ανάγκασε να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε εμφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα με κόκκινο το ένα μάτι. Γαλλικά δημοσιεύματα το απέδωσαν την εμφάνιση του ματιού του σε υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία. Δηλαδή, σε ρήξη αιμοφόρου αγγείου, που προκαλείται από επίμονο φτέρνισμα, βήχα ή τρίψιμο των ματιών.

