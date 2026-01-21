search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 19:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 17:34

Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τα «όμορφα» γυαλιά του Μακρόν: «Τι στο διάολο συνέβη;»

21.01.2026 17:34
emanuel-macron

Τεταμένες είναι οι σχέσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος στη χθεσινή του ομιλία στο Νταβός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τραμπ, αποκαλώντας νταή. «Δεν είναι η στιγμή για ιμπεριαλισμό, ούτε για νέα αποικιοκρατία. Είναι η στιγμή για συνεργασία. Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες. Προτιμάμε τον δίκαιο από τη βαρβαρότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ απάντησε στην ομιλία του Μακρόν, δίνοντας στη δημοσιότητα μηνύματα, στα οποία τον αποκαλούσε φίλο και τον καλούσε στο Παρίσι, μετά το Νταβός.

Στη σημερινή του ομιλία ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλασσε ειρωνεία στον «φίλο» του. Σχολιάζοντας την εμφάνιση του με γυαλιά aviator, είπε«Τον είδα χθες με τα όμορφα γυαλιά του. Τι στο διάολο συνέβη;» και πρόσθεσε «Τον συμπαθώ. Είναι δύσκολο να το πιστέψετε αλλά τον συμπαθώ». Στη συνέχεια διηγήθηκε πως τον ανάγκασε να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε εμφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα με κόκκινο το ένα μάτι. Γαλλικά δημοσιεύματα το απέδωσαν την εμφάνιση του ματιού του σε υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία. Δηλαδή, σε ρήξη αιμοφόρου αγγείου, που προκαλείται από επίμονο φτέρνισμα, βήχα ή τρίψιμο των ματιών.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ στο Νταβός: «Δώστε μου τη Γροιλανδία» – Αποκλείει τη χρήση βίας αλλά ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις – «Αν πείτε όχι θα το θυμόμαστε»

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια «τα χώνει» στους Ευρωπαίους για «υποχωρητικότητα στον Τραμπ» – «Έπρεπε να τους είχα φέρει επιγονατίδες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moutsinaw alpha 88- new
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Πρέπει να σκέφτεσαι πολύ πριν μιλήσεις – Η τηλεόραση δίνει παραπανίσια λεφτά»

troxaio-xania-porsche
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα», λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, μετά την καταδίκη του 45χρονου

kakokairia-2354346
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει ασταμάτητα στην Αττική, ποτάμια οι δρόμοι – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο, 112 για εκκένωση – Προβλήματα και εκτροπές κυκλοφορίας

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 19:41
moutsinaw alpha 88- new
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Πρέπει να σκέφτεσαι πολύ πριν μιλήσεις – Η τηλεόραση δίνει παραπανίσια λεφτά»

troxaio-xania-porsche
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα», λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, μετά την καταδίκη του 45χρονου

kakokairia-2354346
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέχει ασταμάτητα στην Αττική, ποτάμια οι δρόμοι – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο, 112 για εκκένωση – Προβλήματα και εκτροπές κυκλοφορίας

1 / 3