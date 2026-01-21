Η Δανία απορρίπτει οποιαδήποτε εκχώρηση κυριαρχίας της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ

Η Δανία απέρριψε την Τετάρτη οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας της στη Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας στην Κοπεγχάγη, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η Δανία χαιρέτισε τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, αποκλείοντας τη χρήση στρατιωτικής βίας στη Γροιλανδία, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας TV2.

«Είναι θετικό που λέγεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία. Αλλά αυτό δεν θα εξαφανίσει αυτή την υπόθεση», είπε.

Ο Ράσμουσεν σημείωσε ότι η ομιλία του Τραμπ στο Νταβός έδειξε ότι η φιλοδοξία του παραμένει να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να υπερασπιστούν και να αναπτύξουν την στρατηγικά σημαντική περιοχή της Αρκτικής.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει την αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι θα χρησιμοποιούσα βία, αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία», είπε. «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία».

