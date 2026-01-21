search
ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 20:14

Τρόμος στη Γροιλανδία μετά την ομιλία Τραμπ στο Νταβός: Εξέδωσε οδηγίες επιβίωσης, «προετοιμασμένοι για κρίσεις»

21.01.2026 20:14
Greenland

Οδηγίες επιβίωσης προς του πολίτες εξέδωσε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

Το έγγραφο φέρει τον τίτλο «Προετοιμασμένοι για κρίσεις – Να είστε αυτάρκεις» και έχει αναλυτικές οδηγίες, ώστε οι 57.000 κάτοικοι του αρκτικού νησιού να επιβιώσουν για 5 ημέρες
σε περίπτωση κρίσης.

Ο υπουργός Αυτάρκειας Πίτερ Μποργκ καθησύχασε ότι είναι «πολιτική ασφάλειας» κι ότι δεν αναμένουν να τη χρησιμοποιήσουν.

Οι πολίτες καλούνται να αποθηκεύσουν τρόφιμα για 5 ημέρες, τρία λίτρα νερού ανά άτομο ανά ημέρα, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες, όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό ψαρέματος.

Τι είπε ο Τραμπ

Χθες ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της χώρας είναι «απίθανη», αλλά ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Δεν θα πάρουμε τίποτα εκτός αν χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, ενώ θα ήμασταν ασταμάτητοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Εντάξει; Τώρα όλοι λένε “ω, ωραία”. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή ο κόσμος πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που θα ονομάζεται Γροιλανδία».

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

