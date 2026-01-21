Ελιζέ κατά Τραμπ: Διασπείρει fake news

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διασπορά ψευδών ειδήσεων, αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μακρόν να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων υπό την πίεση των απειλών του Τραμπ για δασμούς.
«Υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αύξησε την τιμή των φαρμάκων. Δεν καθορίζει ο ίδιος τις τιμές τους. Ρυθμίζονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και, στην πραγματικότητα, παρέμειναν σταθερές. Όποιος έχει πατήσει το πόδι του σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό», έγραψε το Ελιζέ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Τραμπ και μια μεγάλη κίτρινη λεζάντα που έγραφε «ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός την Τετάρτη, ο Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά μια υποτιθέμενη συζήτηση κατά την οποία είπε ότι είχε πείσει τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας να επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις γαλλικές εξαγωγές και δασμούς 100% στο κρασί και τη σαμπάνια – ένας αβάσιμος ισχυρισμός που ο Τραμπ είχε ήδη επικαλεστεί αρκετές φορές στο παρελθόν.
