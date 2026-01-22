search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 21:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 19:00

Βρετανία: 56χρονη, μητέρα 10 παιδιών, αιχμαλώτισε 16χρονη και την κρατούσε επί 25 χρόνια ως σκλάβα

22.01.2026 19:00
vretania-56xroni

Ένοχη κρίθηκε από δικαστήριο στη Βρετανία μία 56χρονη, η οποία κρατούσε επί 25 χρόνια αιχμάλωτη μία γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας την ως σκλάβα. 

Σύμφωνα με το BBC, η Μάντι Γουίξον, μητέρα 10 παιδιών, ανάγκαζε την ευάλωτη γυναίκα να καθαρίζει το σπίτι της στο Tewkesbury του Gloucestershire στη Βρετανία και την υποχρέωνε να ζει με αποφάγια, υποβάλλοντάς την, παράλληλα, σε συστηματική κακοποίηση

Συγκεκριμένα, και όπως σημειώθηκε στο πλαίσιο της δίκης στο Gloucester Crown Court, η 56χρονη έριχνε υγρό πιάτων στο στόμα της γυναίκας, της πετούσε χλωρίνη το πρόσωπο, και της ξύριζε επανειλημμένα το κεφάλι παρά τη θέλησή της.

Βαριά υποσιτισμένο και κακοποιημένο το θύμα

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα που αναφέρεται ως «Κ», είχε γεννηθεί σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και το 1996, όταν ήταν περίπου 16 ετών, παραδόθηκε στη Γουίξον, η οποία είχε χαλαρή σχέση με την οικογένειά της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε ένας από τους γιους της Γουίξον για την κατάστασή της.

Στη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι η «Κ», στη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, δεχόταν τακτικούς ξυλοδαρμούς, ακόμη και με σκουπόξυλο, με αποτέλεσμα να σπάσουν κάποια από τα δόντια της. Παράλληλα, της απαγορευόταν να φύγει από το σπίτι, ενώ αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Αστυνομικοί που περιέγραψαν το υπνοδωμάτιο της «Κ», έκαναν λόγο για κάτι που έμοιαζε με «κελί φυλακής», σε ένα σπίτι που, κατά περιόδους, κατοικούσαν έως και 13 άτομα.

Όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία, η «Κ» είχε ουλές στα χείλη και στο πρόσωπό της από τη χλωρίνη που της έριχνε η Γουίξον, καθώς και μεγάλους κάλους στα πέλματα και στους αστραγάλους, που οφείλονταν στο γεγονός ότι ήταν συνέχεια γονατιστή, καθαρίζοντας πατώματα

Κατά τη σχετική έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι της Γουίξον, η «Κ» είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Μάντι με χτυπάει συνέχεια. Δεν μου αρέσει». 

Μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, η «Κ» υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, και διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη, ενώ οδοντίατρος σημείωσε ότι υπέφερε από έντονους πόνους επί χρόνια, λόγω αθεράπευτων λοιμώξεων και αποστημάτων.

Η Γουίξον αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να καταδικαστεί στις 12 Μαρτίου. Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, δήλωσε ότι «δεν έχει πολλά να πει» στο θύμα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

Η «Κ», από την πλευρά της, ζει πλέον με ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε κολέγιο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τραμπ: Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του μετά τις νέες μελανιές στο χέρι του (Photos)

Ο Πούτιν στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό με 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Timothée Chalamet
LIFESTYLE

Στην ελίτ του Χόλιγουντ ο Τιμοτέ Σαλαμέ – Έγινε ο νεότερος ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Μάρλον Μπράντο

ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δυσαρέσκεια αλλά και κέρδη για ΝΔ, πτώση για ΠΑΣΟΚ – Στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

glyfada (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πόδια μου γέμισαν πληγές από τις πέτρες» – Η παρέμβαση περαστικών που απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα

Phil-Collins
LIFESTYLE

Με 24ωρη νοσοκόμα στο σπίτι ζει πλέον ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά μαζί μου, πήγε»

Untitled-design-9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Μπέτις – Live η μάχη του Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 20:59
Timothée Chalamet
LIFESTYLE

Στην ελίτ του Χόλιγουντ ο Τιμοτέ Σαλαμέ – Έγινε ο νεότερος ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Μάρλον Μπράντο

ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δυσαρέσκεια αλλά και κέρδη για ΝΔ, πτώση για ΠΑΣΟΚ – Στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

glyfada (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πόδια μου γέμισαν πληγές από τις πέτρες» – Η παρέμβαση περαστικών που απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα

1 / 3