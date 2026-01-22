Βρετανία: 56χρονη, μητέρα 10 παιδιών, αιχμαλώτισε 16χρονη και την κρατούσε επί 25 χρόνια ως σκλάβα

Ένοχη κρίθηκε από δικαστήριο στη Βρετανία μία 56χρονη, η οποία κρατούσε επί 25 χρόνια αιχμάλωτη μία γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας την ως σκλάβα.

Σύμφωνα με το BBC, η Μάντι Γουίξον, μητέρα 10 παιδιών, ανάγκαζε την ευάλωτη γυναίκα να καθαρίζει το σπίτι της στο Tewkesbury του Gloucestershire στη Βρετανία και την υποχρέωνε να ζει με αποφάγια, υποβάλλοντάς την, παράλληλα, σε συστηματική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, και όπως σημειώθηκε στο πλαίσιο της δίκης στο Gloucester Crown Court, η 56χρονη έριχνε υγρό πιάτων στο στόμα της γυναίκας, της πετούσε χλωρίνη το πρόσωπο, και της ξύριζε επανειλημμένα το κεφάλι παρά τη θέλησή της.

Βαριά υποσιτισμένο και κακοποιημένο το θύμα

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η γυναίκα που αναφέρεται ως «Κ», είχε γεννηθεί σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και το 1996, όταν ήταν περίπου 16 ετών, παραδόθηκε στη Γουίξον, η οποία είχε χαλαρή σχέση με την οικογένειά της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε ένας από τους γιους της Γουίξον για την κατάστασή της.

Στη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι η «Κ», στη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, δεχόταν τακτικούς ξυλοδαρμούς, ακόμη και με σκουπόξυλο, με αποτέλεσμα να σπάσουν κάποια από τα δόντια της. Παράλληλα, της απαγορευόταν να φύγει από το σπίτι, ενώ αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Αστυνομικοί που περιέγραψαν το υπνοδωμάτιο της «Κ», έκαναν λόγο για κάτι που έμοιαζε με «κελί φυλακής», σε ένα σπίτι που, κατά περιόδους, κατοικούσαν έως και 13 άτομα.

Όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία, η «Κ» είχε ουλές στα χείλη και στο πρόσωπό της από τη χλωρίνη που της έριχνε η Γουίξον, καθώς και μεγάλους κάλους στα πέλματα και στους αστραγάλους, που οφείλονταν στο γεγονός ότι ήταν συνέχεια γονατιστή, καθαρίζοντας πατώματα.

Κατά τη σχετική έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι της Γουίξον, η «Κ» είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Μάντι με χτυπάει συνέχεια. Δεν μου αρέσει».

Μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, η «Κ» υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, και διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη, ενώ οδοντίατρος σημείωσε ότι υπέφερε από έντονους πόνους επί χρόνια, λόγω αθεράπευτων λοιμώξεων και αποστημάτων.

Η Γουίξον αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να καταδικαστεί στις 12 Μαρτίου. Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, δήλωσε ότι «δεν έχει πολλά να πει» στο θύμα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

Η «Κ», από την πλευρά της, ζει πλέον με ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε κολέγιο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

