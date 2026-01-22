Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα, στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία.

Πλέον, ο αριθμός των νεκρών από τη σιδηροδρομική τραγωδία ανέρχεται σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρίας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρίας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό με 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ

Σφοδρή επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά το τετ α τετ με Τραμπ – Τριμερής ΗΠΑ, Κιέβου, Μόσχας στα ΗΑΕ

Το Falcon δεν εξερράγη: Τι αναφέρει το προκαταρκτικό πόρισμα για τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον Λίβυο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου