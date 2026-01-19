Τραγωδία στη Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας – «Ταινία φρίκης» περιγράφουν επιβάτες

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά, σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Κυριακή στη νότια Ισπανία, όταν δύο συρμοί υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για την κατάσταση ορισμένων τραυματιών.

Όπως διευκρίνισε, 30 από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ η προτεραιότητα των αρχών παραμένει η διάσωση και η παροχή ιατρικής βοήθειας.

ACTUALIZACIÓN | Algunos pasajeros están siendo desalojados en coche a una caseta municipal de Adamuzhttps://t.co/59e2luJGhW pic.twitter.com/LWZGuRdbMy — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 18, 2026

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, τα τελευταία βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγας.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf January 18, 2026

Στη συνέχεια, άλλος συρμός υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe, ο οποίος κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση με προορισμό την Ουέλβα, προσέκρουσε πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe.

🇪🇸 | España | Última hora | Imágenes del descarrilamiento y colisión en Adamuz (Córdoba) hay heridos.



El 061 ha desplegado:



▪️5 UVIs móviles del 061

▪️Vehículo de Apoyo Logístico del 061

▪️4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia). pic.twitter.com/6mrvBCh1p6 January 18, 2026

Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης

Πλάνα της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης κατέγραψαν σκηνές χάους, με δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβέστες και διασώστες να επιχειρούν ανάμεσα σε παραμορφωμένα βαγόνια.

«Το μέταλλο έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό. Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, Φρανθίσκο Κάρμονα, προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να μετακινηθούν σοροί για να απεγκλωβιστούν επιζώντες.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους επιβάτες, ωστόσο αργότερα ο υπουργός Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι όλοι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα απομακρύνθηκαν από τους συρμούς.

Μαρτυρίες σοκ από επιβάτες

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού και απόλυτης καταστροφής.

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», ανέφερε επιβάτης του τρένου της Iryo στο δίκτυο La Sexta, περιγράφοντας ισχυρή σύγκρουση και τραυματισμούς από θραύσματα γυαλιών.

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, που επέβαινε σε έναν από τους συρμούς, παρομοίασε το χτύπημα με «σεισμό», εξηγώντας ότι επιβάτες έσπασαν τα παράθυρα με σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να απεγκλωβιστούν.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, στον συρμό της Iryo επέβαιναν πάνω από 300 άτομα και στον συρμό της Renfe περισσότεροι από 100.

AMPLIACIÓN | Dos trenes de larga distancia han descarrilado en el término municipal de Adamuz, en Córdoba.



En uno de ellos viajaba @svjimenez, compañero de @rne, que nos cuenta la última hora https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/hwVnT1RM9Q — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις και διεθνής συμπαράσταση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις και ότι η κεντρική κυβέρνηση συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της και τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «τραγωδία» και προσφέρθηκε να στηρίξει την Ισπανία.

Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων

Λόγω του δυστυχήματος, ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif) ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας τουλάχιστον έως τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Η νέα τραγωδία έρχεται σε μια περίοδο που η Ισπανία δεν έχει ακόμη συνέλθει από τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 230 νεκρούς.

