ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 22:32

Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Έπεσε πάνω σε άλλο, τουλάχιστον 5 νεκροί (video)

18.01.2026 22:32
sygkrosi-trena-ispania

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ισπανία.

“Υπάρχουν πέντε νεκροί”, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα σύμφωνα με τις αρχές.

Άγνωστος παραμένει προς το παρόν ο αριθμός αριθμός των τραυματιών και των εγκλωβισμένων επιβατών.

Ένα από τα δύο τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη όταν εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης στο ατύχημα.

Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για να απεγκλωβίσουν τα άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στα τρένα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο του ατυχήματος στις 7.50 μ.μ, ενώ οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη διαδρομή Μαδρίτη-Ανδαλουσία έχουν ανασταλεί, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

