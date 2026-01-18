Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Έπεσε πάνω σε άλλο, τουλάχιστον 5 νεκροί (video)

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ισπανία.

“Υπάρχουν πέντε νεκροί”, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα σύμφωνα με τις αρχές.

Άγνωστος παραμένει προς το παρόν ο αριθμός αριθμός των τραυματιών και των εγκλωβισμένων επιβατών.

JUST IN: Iryo high-speed passenger train derails in Adamuz in Córdoba, Andalusia, Spain.



Multiple victims reported. pic.twitter.com/zTyg8DEze3 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) January 18, 2026

🔴 ULTIMA HORA – Dos trenes impactan y descarrilan en Adamuz (Córdoba) . Se confirma la existencia de heridos.



Un #tren de Alta Velocidad está operado por la compañía #Iryo y hacía el trayecto Málaga-Madrid. El otro realizaba el trayecto Madrid-Huelva.



📹 @ibuprofeno600mg pic.twitter.com/Tk5LuxJ7JK January 18, 2026

Ένα από τα δύο τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη όταν εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης στο ατύχημα.

Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για να απεγκλωβίσουν τα άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στα τρένα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο του ατυχήματος στις 7.50 μ.μ, ενώ οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη διαδρομή Μαδρίτη-Ανδαλουσία έχουν ανασταλεί, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

