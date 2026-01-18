Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ – Συνεδριάζει εκτάκτως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, ως αντίποινα στις απειλές του Τραμπ για δασμούς σε περίπτωση που δεν του παραχωρήσουν με το… καλό την Γροιλανδία.

Πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή στάση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, επικαλούμενος τις ενέργειές τους σε σχέση με τη Γροιλανδία.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και η ενεργοποίηση του λεγόμενου «μέσου κατά του εξαναγκασμού» (anti-coercion instrument), ή αλλιώς «ευρωπαϊκού μπαζούκα», ενός νέου και ισχυρού εργαλείου εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Την πρόταση αυτή υποστήριξε δημόσια την Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αν και η Γαλλία στο παρελθόν είχε αποφύγει τη χρήση του εργαλείου, μετά από απειλές αντιποίνων από τον Τραμπ, το περασμένο καλοκαίρι.

Πέρυσι η ΕΕ είχε εγκρίνει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ, ωστόσο η εφαρμογή τους ανεστάλη έπειτα από την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι νομοθέτες άφησαν το Σαββατοκύριακο ανοιχτό το ενδεχόμενο να «παγώσει» η έγκριση της συμφωνίας, στον απόηχο των τελευταίων κινήσεων της Ουάσινγκτον και το ενδεχόμενο να επαναφέρουν το ACI είναι ορατό.

«Κινδυνεύει η παγκόσμια τάξη»

Χαρακτηριστικό της οργής που υπάρχει στην ΕΕ απέναντι στον Τραμπ είναι η δήλωση του Δανού ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Η παγκόσμια τάξη όπως την ξέρουμε και το μέλλον του ΝΑΤΟ διακυβεύονται απέναντι στις απειλές για επιπλέον δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη και ότι είναι γενναιόδωρη», δήλωσε.

«’Έχουμε μια δύναμη κρούσης, όταν δείχνουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας συλλογικά και αλληλέγγυα, και αυτό είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εστιάζει στη διπλωματία, αναφερόμενος σε μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τετάρτη η Δανία, η Γροιλανδία και οι ΗΠΑ για τη σύσταση ομάδας εργασίας.

«Παρότι αντιμετωπίζουμε τώρα αυτές τις απειλές, θα προσπαθήσουμε φυσικά να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μόλις ήμουν εκεί. Υπάρχουν και έλεγχοι και ισορροπίες στην αμερικανική κοινωνία», πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι αν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ θα προβεί σε αντίποινα, είναι «λίγο πρόωρο» να ενεργοποιηθεί το εργαλείο αυτό.

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς. «Η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη… Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν φραστικό πόλεμο», δήλωσε στο Sky News.

Ο Κόστα συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο

Ο Αντόνιο Κόστα δεδομένης της κατάστασης και από το γεγονός ότι ο Τραμπ δε κάνει πίσω, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα την Πέμπτη 22/1, σύμφωνα με το Politico κι ενώ θα είναι σε εξέλιξη το Φόρουμ του Νταβός, παρουσία του Τραμπ.

«Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη-μέλη σχετικά με τις τελευταίες εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία επιβεβαίωσαν εκ νέου τη σταθερή μας δέσμευση στα εξής:

▪️ Ενότητα στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας·

▪️ Ενότητα στη στήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία·

▪️ Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ·

▪️ Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασύμβατοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–ΗΠΑ·

▪️ Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι σε κάθε μορφή εξαναγκασμού·

▪️ Ετοιμότητα να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο συντονισμός, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις προσεχείς ημέρες» ανέφερε σε ανάρτησή του.

