18.01.2026 21:00

Ληστεία στο Λούβρο: Με γροθιές και τροχό οι ληστές διέπραξαν τη ληστεία του αιώνα – Αποκαλυπτικό βίντεο

18.01.2026 21:00
louvro-listeia

Βίντεο ντοκουμέντο από τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο δείχνει τους ληστές να κλέβουν τα πολύτιμα κοσμήματα με τροχό και γροθιές.

Το βίντεο που έρχεται από τη κάμερα ασφαλείας του Μουσείου, δείχνει αποκαλυπτικά πλάνα από την 19η Οκτωβρίου και είναι μόνο ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που θα προβάλει η εκπομπή Sept à Huit.

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό, αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Με ένα κίτρινο γιλέκο και μαύρα ρούχα, αφού αρπάζει τα πράγματα, κατευθύνεται προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη.

Τα μέλη της κλοπής παραμένουν προφυλακισμένα, αλλά τα πολύτιμα αντικείμενα είναι άφαντα.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα» σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Οι ανακριτές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν εάν η ληστεία έγινε κατόπιν παραγγελίας. 

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Με γροθιές και τροχό οι ληστές διέπραξαν τη ληστεία του αιώνα – Αποκαλυπτικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

REAL ESTATE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

