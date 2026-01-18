search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 20:25

Ο Ρούτε μίλησε με τον Τραμπ για την Γροιλανδία 

18.01.2026 20:25
trump rutte white house

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την κατάσταση ασφαλείας» στη Γροιλανδία και την Αρκτική, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν από τις απειλές για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο αυτής της πολυαναμενόμενης τηλεφωνικής συνομιλίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ξεσηκωθεί με τις κινήσεις του Τραμπ με τη Γροιλανδία και μετά την απειλή του για δασμούς, αν δε του επιτρέψουν να πάρει τη χώρα, σκέφτονται να επιβάλουν σκληρά αντίποινα.

Διαβάστε επίσης:

Πεζεσκιάν: «Οποιαδήποτε επίθεση στον Χαμενεΐ ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν» – Απειλεί με «οδυνηρή απάντηση»

Η Λέβιτ χαρακτήρισε «αριστερό δημοσιογραφίσκο» ρεπόρτερ επειδή της έκανε ερώτηση για τον ICE (video)

Γροιλανδία: Ο Μακρόν λέει «ναι» σε αντίμετρα «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ αν επιβάλουν δασμούς – Στον αέρα και η εμπορική συμφωνία

kourdoi syria 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε την συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τους Κούρδους – Τι προβλέπει για το PKK

image11
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση στον Ταΰγετο: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 8 ορειβατών σε νοσοκομείο – Τραυματίες οι τέσσερις (Video)

groilandia-polites-diamartyria
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ

pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: H ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης υπό την προεδρία Πιερρακάκη

ppaok11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Άρης 3-0: Περίπατος και… κορυφή για τον «Δικέφαλο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

