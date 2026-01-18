Γροιλανδία: Ο Μακρόν λέει «ναι» σε αντίμετρα «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ αν επιβάλουν δασμούς – Στον αέρα και η εμπορική συμφωνία

Ο Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με το γραφείο του, σκέφτεται να προτείνει στη Κομισιόν την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών, λόγω των απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Πρόκειται για το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument – ACI), γνωστό και ως το «ευρωπαϊκό μπαζούκα», το οποίο προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ.

Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δασμούς, αλλά και στην πνευματική ιδιοκτησία, σε εμπορικούς περιορισμούς, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τις αγορές και περιορισμούς επενδύσεων, ενώ δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών-μελών για την ενεργοποίηση των αντιμέτρων, αλλά αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.

Είναι ένα μέτρο που είχε συζητηθεί και όταν την άνοιξη του 2025 ο Τραμπ ανακοίνωνε σκληρούς δασμούς κατά της ΕΕ, αλλά στο τέλος η Φον ντερ Λάιεν και οι «27»… υπέκυψαν στα «θέλω» του Τραμπ και υπέγραψαν τη συμφωνία, την οποία τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να αθετήσει.

Κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του «με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαΐκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ».

Ο Μακρόν δεν είναι ο πρώτος που αντιδρά στα σχέδια Τραμπ. Χθες ο Μερτς δήλωσε ανοιχτά πως οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος σύμμαχος, ενώ πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κ. Μητσοτάκης, είπαν ότι στηρίζουν τη Δανία στο θέμα της Γροιλανδίας και δεν δέχονται τίποτα παραπάνω.

Την ίδια στιγμή, πηγές από τη Γαλλία αναφέρουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Βέμπερ: Δεν θα εγκρίνουμε την εμπορική συμφωνία υπό αυτές τις συνθήκες

Μια συμφωνία που και ο Μάνφρεντ Βέμπερ, αμφισβητεί πως θα επικυρωθεί πλέον από το Ευρωκοινοβούλιο αν κάνει πράξη τις απειλές του ο Τραμπ.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες, επικαλούμενος τις απειλές του Τραμπ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. Οι μηδενικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσο συνεχίζεται η πολιτική πίεση από την Ουάσινγκτον» τόνισ ο επικεφαλής του ΕΛΚ.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε από την μεριά της η Μελόνι.

Η κοινή δήλωση των «8»

Κοινή δήλωση υπέγραψαν εν τω μεταξύ οι οκτώ χώρες που απειλήθηκαν από τον Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.

Στην επιστολή τους, οι χώρες επαναλαμβάνουν ότι «στέκονται σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο, βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι «δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

«Απόδειξη της δέσμευσης και όχι απειλή»

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι πρόσφατη δανική στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένες και συντονισμένες στην απάντησή μας», δηλώνουν. «Είμαστε δεσμευμένες να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

