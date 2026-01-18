Ινδονησία: Εντοπίστηκε σορός επιβάτη από το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα, Κυριακή (18/1) το άψυχο σώμα ενός επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες, Σάββατο στην ανατολική Ινδονησία με 10 επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport, που είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα για το Μακάσαρ, έχασε κάθε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το Σάββατο περί τις 13:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

Οι διασώστες που αναπτύχθηκαν στο σημείο εντόπισαν όπως φαίνεται «την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα και φινιστρίνια» του αεροσκάφους, είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Μακάσαρ.

«Βρέθηκε και το άψυχο σώμα ενός άνδρα… σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Αντί Σουλτάν, ένας άλλος αξιωματούχος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό ενός πτώματος και ανέφερε πως θα ανασυρθεί αύριο, εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

«Τα πληρώματα των ελικοπτέρων μας εντόπισαν τα συντρίμμια του παραθύρου του αεροσκάφους στις 7:46 π.μ.», δήλωσε ο Σουλτάν.

«Και γύρω στις 7:49 π.μ., ανακαλύψαμε μεγάλα τμήματα του αεροσκάφους, τα οποία υποψιαζόμαστε ότι είναι η άτρακτος του αεροσκάφους», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η ουρά του αεροσκάφους εντοπίστηκε επίσης στο κάτω μέρος της πλαγιάς του βουνού.

Οι διασώστες εντόπισαν επίσης άλλα συντρίμμια, όπως τον κινητήρα του αεροσκάφους και καθίσματα επιβατών.

Το αεροπλάνο μετέφερε τρεις υπαλλήλους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, που βρίσκονταν σε αποστολή εποπτείας από αέρος, όπως και επτά μέλη πληρώματος. Οι Αρχές είχαν αρχικά δηλώσει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη του πληρώματος, αλλά αργότερα αναθεώρησαν τον αριθμό.

Συνολικά, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Ο Μπανγκούν Ναουόκο, ένας αξιωματικός του στρατού, εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται με δυσκολία λόγω του ανώμαλου εδάφους και της ομίχλης.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών της Ινδονησίας (KNKT), Σοερτζάντο Τζαχτζόνο δήλωσε ότι βάσει των αρχικών ευρημάτων της υπηρεσίας, το αεροσκάφος συνετρίβη στην πλαγιά του βουνού.

«Αυτό ονομάζεται ελεγχόμενη πτήση σε έδαφος. Ο πιλότος κατάφερε να ελέγξει το αεροσκάφος και η συντριβή δεν ήταν σκόπιμη», δήλωσε ο Σοερτζάντο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία της συντριβής, πρόσθεσε.

Η IAT δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος είχε τεχνικά προβλήματα, αλλά είχε κριθεί ⁠αξιόπλοο πριν από την πτήση προς Μακάσαρ.

Ο τύπος αυτός αεροσκάφους της γαλλοϊταλικής κατασκευάστριας ATR γενικά χρησιμοποιείται για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 42 ως 50 επιβάτες.

