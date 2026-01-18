search
ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 14:43

Φρικτός θάνατος 11χρονης στις ΗΠΑ από ασιτία – Την είχαν δέσει και της απαγόρευαν να τραφεί και να πάει τουαλέτα

18.01.2026 14:43
Ανατριχίλα προκάλεσε στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ η ιατροδικαστική έκθεση για την 11χρονη Ζακλίν Τόρες-Γκαρσία η σορός της οποία βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης τον περασμένο Οκτώβριο στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το κορίτσι που φέρεται να πέθανε από ασιτία, είχε μόνο ένα μούρο στο στομάχι της όταν άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι άρχες έχουν ήδη συλλάβει τη μητέρα της 11χρονης, τη 29χρονη Κάρλα Γκαρσία, και τον πρώην σύντροφός της Τζόναθαν Νανίτα και τους κατηγορούν για δολοφονία.

Φρικτός θάνατος για 11χρονη στις ΗΠΑ: Πέθανε από ασιτία, μόνο ένα μούρο στο στομάχι της βρήκε ο ιατροδικαστής
Η μητέρα της 11χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία της
Ο πρώην σύντροφος της μητέρας της 11χρονης

Εκτός από την έλλειψη τροφής, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι στο σώμα του κοριτσιού υπήρχαν αμφεταμίνες και αντιισταμινικά. Ωστόσο τέτοια φάρμακα δεν είχαν ποτέ συνταγογραφηθεί για το κορίτσι, ούτε και είχε διαγνωστεί με διαταραχή που να απαιτεί τη λήψη διεγερτικών.

Η άτυχη Ζακλίν φέρεται να ήταν δεμένη με πλαστικά δεματικά και να της απαγορευόταν ακόμα και να πάει στην τουαλέτα, σύμφωνα με τις καταθέσεις.

Η μητέρα της παραδέχθηκε, δε, ότι δεν είχε ταΐσει την 11χρονη για περίπου δύο εβδομάδες πριν από το θάνατό της.

Ο θάνατος της ανήλικης εκτιμάται ότι συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η σορός της αρχικά τοποθετήθηκε στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Όταν, όμως, η οικογένειά της μετακόμισε, ο Νανίτα φέρεται να πέταξε τα λείψανα του παιδιού σε μια τσάντα λέγοντας στην αστυνομία ότι ήταν η μητέρα της Ζακλιν που της ζήτησε να τα ξεφορτωθεί.

