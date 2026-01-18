Κραν Μοντανά: Καμπάνια συλλογής μαλλιών για περούκες για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, θα λάβουν δωρεές μαλλιών από δότες, χάρη σε μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία κομμωτών από την Ελβετία και την Ιταλία.

Η διαδικασία ανάρρωσης για όσους επέζησαν από την πυρκαγιά θα είναι μεγάλη, με την πρωτοβουλία να δηλώνει ότι θέλει να δώσει σε αυτούς μια ευκαιρία για επιστροφή στην «κανονικότητα» της ζωής.

Ελβετοί και Ιταλοί κομμωτές ξεκίνησαν την φιλανθρωπική πρωτοβουλία -ειδικά για τα θύματα- η οποία στοχεύει στη συλλογή μαλλιών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περούκων.

Πώς λειτουργεί η πρωτοβουλία

Όσοι επιλέξουν να δωρίσουν τα μαλλιά τους, θα λάβουν ως αντάλλαγμα ένα δωρεάν κούρεμα, αναφέρει η πρωτοβουλία.

Τα μαλλιά, που συλλέγονται από κομμωτές στην Ιταλία και την Ελβετία, θα αποσταλούν στη συνέχεια στο κομμωτήριο La Natur’elle στην πόλη Martigny της Ελβετίας, το οποίο έκανε έκκληση μέσω social media, πριν από λίγες ημέρες, για δωρεές.

Όπως ανέφερε στο Instagram το κομμωτήριο, «βρήκαμε ένα εργοστάσιο στην Ιταλία που είναι πρόθυμο να φτιάξει περούκες για τα θύματα, αλλά για να το κάνουν αυτό, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Το ιδανικό μήκος, όπως αναφέρεται, είναι μαλλιά μήκους τουλάχιστον 35 εκατοστών. Εάν κάποιος έχει βαμμένα μαλλιά μπορεί να τα δωρίσει, αλλά άτομα που έχουν κάνει περμανάντ, ντεκαπάζ ή έχουν βάλει χένα στα μαλλιά τους, δεν μπορούν.

Οι πρώτες δωρεές μαλλιών έχουν ήδη φτάσει στο κομμωτήριο, με τους κομμωτές που συμμετέχουν να δηλώνουν ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε επίσης:

«Γροιλανδία, όπως Ουκρανία»: Η σύγκριση Μακρόν, η αναφορά Σάντσεθ στον Πούτιν και η «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες