14.01.2026 20:11

Ισπανία: Φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης από πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά το βράδυ του Σαββάτου, 10/1, σε ένα εστιατόριο της Μαδρίτης στην Ισπανία, χωρίς να υπάρξουν θύματα, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.

«Το περασμένο Σάββατο, φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καταστήματα του GLH Singular Restaurants», έγραψε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP ο όμιλος GLH, στον οποίο ανήκει το εστιατόριο Fanatico, που βρίσκεται στη διάσημη λεωφόρο Castellana, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

«Μόλις εκδηλώθηκε, η φωτιά έγινε αντιληπτή (από το προσωπικό) και τέθηκε υπό έλεγχο σε περίπου 8 δευτερόλεπτα με τη βοήθεια πυροσβεστήρων, χωρίς να επεκταθεί, και η εστία παρέμεινε υπό έλεγχο», συνεχίζει το δελτίο Τύπου, το οποίο διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες, ούτε δομικές ζημιές στο κτίριο».

Σε ένα βίντεο που πρόβαλαν ισπανικά ΜΜΕ καταγράφεται το περιστατικό που σημειώθηκε σε αυτό το κατάστημα, γνωστό για τις ψυχαγωγικές παραστάσεις του κατά τη διάρκεια των γευμάτων, με θέμα το τσίρκο.

@informativost5 Una bengala provoca un incendio en el restaurante Fanático de Madrid solo 10 días después de la tragedia suiza en Crans-Montana #noticiastiktok #news #noticias ♬ sonido original – Informativos Telecinco

Στα πλάνα διακρίνεται μια κουρτίνα να παίρνει φωτιά τη στιγμή που πελάτες του εστιατορίου κρατούν πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου και τα κουνούν στον ρυθμό της μουσικής, την ώρα που χορεύτριες παρουσιάζουν ένα σόου πάνω στο μπαρ.

Ένας σερβιτόρος αρπάζει πολύ γρήγορα έναν πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά.

Απαγόρευσαν τα πυροτεχνήματα μετά το περιστατικό

«Η GLH Singular Restaurants αποφάσισε να απαγορεύσει οριστικά τη χρήση των καπνογόνων και κάθε πυροτεχνικού μηχανισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ασφάλεια των πελατών και εργαζομένων της», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του χιονοδρομικού θέρετρου Κραν Μοντανά, με 40 νεκρούς, στην πλειονότητά τους ήταν έφηβοι και νέοι και 116 τραυματίες.

