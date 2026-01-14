search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 18:45
ΚΟΣΜΟΣ

14.01.2026 17:41

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

14.01.2026 17:41
russian embassy cyprus

Οι αρχές στην Κύπρο διερευνούν τον «αφύσικο θάνατο» ενός διπλωμάτη στην ρωσική πρεσβεία.

«Το περιστατικό στην πρεσβεία αντιμετωπίζεται ως αφύσικος θάνατος επειδή, βάσει της νεκροψίας, φαίνεται ότι επρόκειτο για αυτοκτονία», δήλωσε στον Guardian ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κύπρου, Βύρων Βύρωνος.

Ο θάνατος έρχεται καθώς η αστυνομία προσπαθεί επίσης να διερευνήσει ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τη χώρα.

Η ρωσική πρεσβεία αρνήθηκε να παραδώσει στις κυπριακές αρχές το σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο εκλιπών διπλωμάτης Αλεξέι Πάνοφ, 41 ετών, ή να επιτρέψει την πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Αντ’ αυτού, η αστυνομία αναγκάστηκε να παραλάβει τη σορό από την αυλή του διπλωματικού συγκροτήματος.

«Είχαμε ζητήσει άδεια να εισέλθουμε στην πρεσβεία, αλλά μας αρνήθηκαν», δήλωσε ο Βύρωνος.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η αποστολή αναγνώρισε «τον υπάλληλο» ως Α. Β. Πάνοφ, λέγοντας ότι «απεβίωσε» στις 8 Ιανουαρίου. «Ο θάνατός του είναι μια βαθιά προσωπική τραγωδία για την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε η ανάρτηση. «Στην οικογένεια του εκλιπόντος παρασχέθηκε όλη η απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη».

Ο Ντμίτρι Χμελνίτσκι, ανεξάρτητος ερευνητής που γράφει για τη Ρωσία από το Βερολίνο, δήλωσε ότι ο Πάνοφ ήταν αξιωματικός στην υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Μόσχας, την GRU, ισχυρισμοί που επαναλαμβάνουν και καλά πληροφορημένες κυπριακές πηγές. Ενώ βρισκόταν στην Κύπρο, ο Πάνοφ επέβλεπε τη συντήρηση και τη διαχείριση του κατασκοπευτικού εξοπλισμού της πρεσβείας, ανέφερε ο Χμελνίτσκι στο κανάλι Echo του Telegram. Η πιθανότητα να θέλει να αυτομολήσει δεν μπορεί να αποκλειστεί, δήλωσε ο Χμελνίτσκι.

Ο θάνατος του Πάνοφ ήρθε μέσα σε 24 ώρες από την αναφορά της εξαφάνισης του Βλάντισλαβ Μπάουμγκερτνερ, του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του ρωσικού γίγαντα καλίου Uralkali, στην Κύπρο.

Μέχρι την Τρίτη, η αναζήτηση για τον 56χρονο Μπάουμγκερτνερ είχε διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει προσωπικό από τις βρετανικές βάσεις. Ο ολιγάρχης, ο οποίος ζούσε μόνος του στο νησί, εθεάθη τελευταία φορά στη Λεμεσό, την παραθαλάσσια πόλη που προτιμούν οι Ρώσοι, όπου είχε σπίτι. Η Κύπρος αποτελεί εδώ και καιρό καταφύγιο για πλούσιους Ρώσους, με την παρουσία της κοινότητας να χαρίζει στη χώρα το παρατσούκλι Μόσχα της Μεσογείου.

Ο Βύρωνος, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε: «Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία βρίσκεται σε εξέλιξη». Δεν υπήρχε, όπως είπε, «καμία ένδειξη, μέχρι στιγμής, για οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων».

Ένας δυτικός πρέσβης με έδρα τη Λευκωσία ήταν σκεπτικός, λέγοντας: «Οι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να αφθονούν εδώ, αλλά δεν θα με εξέπληττε αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται».

Απηχώντας αυτό το συναίσθημα, ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ είπε: «Δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Μυστηριώδες και δυσοίωνο».

