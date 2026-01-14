Η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο κατηγορείται για διαφθορά – Επιχείρησε να εξαγοράσει ψήφους βουλευτών

Οι ερευνητές κατά της διαφθοράς φέρονται να κατηγόρησαν την Γιούλια Τιμοσένκο, την εξέχουσα προσωπικότητα της ουκρανικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό, ότι οργάνωσε ένα σχέδιο για την δωροδοκία βουλευτών – που λέγεται ότι περιλαμβάνει προσωπικότητες από το κόμμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – με σκοπό να τον υπονομεύσουν.

Η Τιμοσένκο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της Πορτοκαλί Επανάστασης της Ουκρανίας το 2004 και φυλακίστηκε το 2011 πριν αφεθεί ελεύθερη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Euromaidan.

Ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς (Sapo) δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τιμοσένκο κατηγορήθηκε μετά την έφοδο στα γραφεία του κόμματός της Πατρίδα αργά το βράδυ της Τρίτης από αξιωματικούς της Sapo και του εθνικού γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς (Nabu).

Το κόμμα της Τιμοσένκο κατέχει 25 από τις 450 έδρες στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας, το Βερχόβνα Ράντα.

Ενώ η Τιμοσένκο δεν έχει επίσημα κατονομαστεί, οι ερευνητές ενημέρωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία για την εμπλοκή της, ενώ η ίδια εξέδωσε δήλωση στην οποία αρνείται τις κατηγορίες.

Αυτό έρχεται εν μέσω μιας πρόσφατης σειράς ερευνών για διαφθορά υψηλού προφίλ που έχουν συλλάβει πρόσωπα του στενού κύκλου του Ζελένσκι. Η πολιτική αναταραχή στην Ουκρανία έχει ενισχυθεί από τις αυξανόμενες προσδοκίες για εκλογές σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία, μια ιδέα που ενθαρρύνεται από τον ίδιο τον Ζελένσκι.

Οι κατηγορίες εναντίον μελών του στενού κύκλου του Ζελένσκι έχουν προκαλέσει έναν συνεχιζόμενο πολιτικό ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ουκρανία, οι κατηγορίες εναντίον της Τιμοσένκο σχετίζονται με την πληρωμή δωροδοκιών σε πολιτικούς για να ψηφίσουν με το κόμμα της, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την απόλυση του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας και του υπουργού Άμυνας, και για να ψηφίσουν υπέρ προσώπων που η ίδια έχει προτείνει.

Σύμφωνα με μια φερόμενη υποκλαπείσα συνομιλία μεταξύ της Τιμοσένκο και ενός ανώνυμου βουλευτή που δημοσίευσαν οι ερευνητές, σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal για να μεταδώσει οδηγίες σχετικά με τις ψηφοφορίες, υπονοώντας ότι ο στόχος ήταν να «σπάσει την πλειοψηφία» που απολάμβανε ο Ζελένσκι στο κοινοβούλιο.

Η Τιμοσένκο εξέδωσε δήλωση στο Facebook αρνούμενη οποιαδήποτε σχέση με το δημοσιευμένο ηχητικό. «Δηλώνω επίσημα ότι οι δημοσιευμένες ηχογραφήσεις δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απορρίπτω όλες τις κατηγορίες και θα αποδείξω ότι είναι αβάσιμες στο δικαστήριο», είπε.

Ένα βίντεο που δημοσίευσαν οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έδειξε κατασχέσεις μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ερευνών της Τρίτης.

‼️🇺🇦 New corruption scandal in Ukraine.



Yulia Timoshenko, former PM and now head of 'Batkivshchyna' political party is facing corruption allegations for bribing and buying votes from Ukranian lawmakers.



She's possibly looking at 10yrs. It's believed there are others involved. pic.twitter.com/GkP61DdSLD January 14, 2026

Η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε τις επιδρομές στο γραφείο της σε μια ανάρτηση στο Facebook στην οποία υπονόησε ότι η έρευνα είχε πολιτικά κίνητρα. Είπε ότι «δεν είχαν καμία σχέση με το νόμο ή τη νομιμότητα» και φαινόταν να συνδέονται με εικασίες για επικείμενες εθνικές εκλογές.

«Φαίνεται ότι οι εκλογές είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φαινόταν και κάποιος αποφάσισε να αρχίσει να καθαρίζει τον ανταγωνισμό», είπε η Τιμοσένκο. «Δεν βρήκαν τίποτα, οπότε απλώς πήραν τα τηλέφωνα εργασίας μου, τα κοινοβουλευτικά έγγραφα και τις προσωπικές μου αποταμιεύσεις, τα οποία όλα δηλώνονται πλήρως στην επίσημη δήλωση περιουσιακών μου στοιχείων. Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις παράλογες κατηγορίες».

Η Τιμοσένκο ήταν μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ταραγμένη περίοδο της μετασοβιετικής πολιτικής της Ουκρανίας και στις έντονα μεταβαλλόμενες πολιτικές συμμαχίες.

‼️🇺🇦💰Photos of the search at #Timoshenko's office.



She is suspected of bribing deputies in exchange for their loyalty during voting in the Rada. #Ukraine pic.twitter.com/YDN9vBiPQq — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 14, 2026

Αφού έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2010 από τον Γιανουκόβιτς, φυλακίστηκε το 2011 για 30 μήνες με κατηγορίες για διαφθορά που θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως πολιτικά υποκινούμενες.

Η Τιμοσένκο ήταν μια από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες ενός εξαιρετικά αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου πέρυσι – το οποίο αργότερα αποσύρθηκε από τον Ζελένσκι εν μέσω δημόσιας και διεθνούς κατακραυγής – που θα είχε οδηγήσει στην κατάργηση των Sapo και Nabu, των δύο υπηρεσιών κατά της διαφθοράς που την ερευνούν τώρα.

Ενώ η έρευνα δεν σχετίζεται άμεσα με ισχυρισμούς για διαφθορά εναντίον μελών του κόμματος του Ζελένσκι – που αφορούν ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας – φαίνεται να σχετίζεται με τις πολιτικές επιπτώσεις αυτού του σκανδάλου.

Σύμφωνα με τον Nabu, η Τιμοσένκο φέρεται να προσέγγισε βουλευτές για έναν «τακτικό μηχανισμό συνεργασίας που περιελάμβανε προκαταβολές και προοριζόταν για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα», συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Αυτό περιελάμβανε μια φερόμενη οδηγία που έστειλε η Τιμοσένκο σε έναν βουλευτή να ψηφίσει για την απόλυση του Βασίλ Μαλιούκ από τη θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, της SBU, καθώς και του υπουργού Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και του υπουργού ψηφιακού μετασχηματισμού Μιχαήλ Φεντόροφ.

Η ανακοίνωση έρχεται δύο εβδομάδες αφότου ο Nabu δήλωσε ότι αποκάλυψε μια εγκληματική συνωμοσία που αφορούσε βουλευτές που έλαβαν μετρητά σε αντάλλαγμα για κοινοβουλευτικές ψήφους.

