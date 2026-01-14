Πού βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή που απειλεί να χτυπήσει το Ιράν, αν ο Τραμπ στοχεύσει την Τεχεράνη

Αυστηρή προειδοποίηση ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί κατά της Τεχεράνης απηύθυνε στους γείτονές του το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, καθώς το Ιράν επιδιώκει να αποτρέψει τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε κάποιο προσωπικό είχε δοθεί συμβουλή να εγκαταλείψει την κύρια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην περιοχή, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεγάλης κλίμακας εκκένωσης στρατευμάτων όπως έλαβε χώρα τις ώρες πριν από μια ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μια καταστολή ενός από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με μια ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ αποφάσισε να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι σε κάποιο προσωπικό είχε δοθεί συμβουλή να εγκαταλείψει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ του αμερικανικού στρατού στο Κατάρ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Some personnel advised to leave U.S. military base in Qatar, diplomats say https://t.co/IfqtleDiAm https://t.co/IfqtleDiAm January 14, 2026

Ένας από τους διπλωμάτες περιέγραψε την κίνηση ως «αλλαγή στάσης» και όχι ως «διατεταγμένη εκκένωση». Δεν υπήρχαν ενδείξεις μεγάλης κλίμακας μετακίνησης στρατευμάτων από τη βάση προς ένα κοντινό γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη πέρυσι τις ώρες πριν το Ιράν στοχεύσει τη βάση με πυραύλους σε αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ σε ιρανικούς πυρηνικούς στόχους.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο και το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις αναταραχές, που διεξάγονται από άτομα που αποκαλούν τρομοκράτες.

Το Ιράν ζητά από τα γειτονικά κράτη να αποτρέψουν επίθεση των ΗΠΑ

Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά να παρέμβει στο Ιράν εδώ και μέρες, αν και χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ο Τραμπ ορκίστηκε για «πολύ ισχυρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε. Επίσης, κάλεσε τους Ιρανούς την Τρίτη να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να καταλάβουν τους θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

At least 2,571 killed in Iran's protests, Trump says 'help is on the way' https://t.co/y2YmnAq01k https://t.co/y2YmnAq01k January 14, 2026

Ο Ιρανός αξιωματούχος, ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει πει στις περιφερειακές χώρες, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράκτσι, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν ανασταλεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Πού βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δυνάμεις εκεί έχουν ελέγχουν τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 59 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην έρημο έξω από τη Ντόχα, είναι το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια έκταση που εκτείνεται από δυτικά της Αιγύπτου έως ανατολικά του Καζακστάν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, που φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, και χρησιμοποιείται από κοινού με την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος έχει υποστηρίξει σημαντικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αποστολές αναγνώρισης σε ολόκληρη την περιοχή.

Το λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί αεροπλανοφόρα και άλλα αμερικανικά σκάφη.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ έχουν παρουσία και στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις στη βάση το 2020, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Η αεροπορική βάση Erbil, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, χρησιμεύει ως κόμβος για τις αμερικανικές και τις συμμαχικές δυνάμεις που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και μάχης.

Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, παρέχοντας έναν ασφαλή χώρο για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βόρειο Ιράκ.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία -οι οποίοι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ανέρχονταν σε 2.321 το 2024- λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Κάποιοι στρατιώτες είναι σταθμευμένοι περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία υποστηρίζει τα μέσα αεροπορικής άμυνας του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων Patriot και των συστημάτων Terminal High Altitude Area Defense.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti βρίσκεται στο Azraq, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, και φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα των Κεντρικών Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε ολόκληρη την περιοχή του Λεβάντε.

Τουρκία

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού την αεροπορική βάση Incirlik στην Αδάνα. Φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διεθνούς συμμαχίας που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ. Είναι επίσης η έδρα 1.465 μελών του αμερικανικού στρατού που είναι σταθμευμένα στην Τουρκία.

Δυτικός αξιωματούχος: Λόγω της καταστολής υπάρχει μια σχετική ηρεμία

Την ίδια ώρα, η ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν έχει παρεμποδιστεί από μια διακοπή του διαδικτύου.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει επαληθεύσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση. Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι υποψιάζεται ότι «αυτή είναι η πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει».

Ένας Δυτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν φαίνεται ότι η ιρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικείμενη κατάρρευση και ότι ο μηχανισμός ασφαλείας της παρέμεινε υπό έλεγχο. Η καταστολή έχει αποκαταστήσει κάποια ηρεμία, αν και οι αρχές έχουν επηρεαστεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι ταραχές έλαβαν χώρα σε επίπεδο πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια, αιφνιδιάζοντας την κυβέρνηση σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευάλωτη, πρόσθεσε ο Δυτικός αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε αργά την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή παρέμβασης των ΗΠΑ. Το Ισραήλ πολέμησε έναν 12ήμερο πόλεμο εναντίον του Ιράν πέρυσι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από μεγάλες νεκρικές πομπές για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις ταραχές στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν και το Μπουσέρ, καθώς και σε άλλες πόλεις. Οι άνθρωποι κυμάτιζαν σημαίες και φωτογραφίες του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κρατούσαν ψηλά πινακίδες με συνθήματα κατά των ταραχών.

Funeral for Iranians killed during latest unrest https://t.co/KDz16KtQDt — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

Ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ και ο Αρακτσί μίλησε με τους ομολόγους του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αρακτσί δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, ότι «έχει επικρατήσει ηρεμία» και ότι οι Ιρανοί είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την ασφάλειά τους από οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ανώτατοις δικαστής ζήτησε την ταχεία τιμωρία των διαδηλωτών

Επισκεπτόμενος μια φυλακή της Τεχεράνης όπου κρατούνται συλληφθέντες διαδηλωτές, ανώτατος δικαστής του Ιράν δήλωσε ότι η ταχύτητα στην κρίση και την τιμωρία όσων «αποκεφάλισαν ή έκαψαν ανθρώπους» ήταν κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι τέτοια γεγονότα δεν θα ξανασυμβούν.

Το HRANA ανέφερε 18.137 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Η Hengaw, μια ιρανική κουρδική οργάνωση για τα δικαιώματα των πολιτών, ανέφερε ότι ένας 26χρονος άνδρας, ο Erfan Soltani, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Karaj, επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη. Η Hengaw δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν η ποινή είχε εκτελεστεί. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν αντέξει σε προηγούμενες διαδηλώσεις, οι τελευταίες αναταραχές λαμβάνουν χώρα καθώς η Τεχεράνη εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον πόλεμο του περασμένου έτους και η περιφερειακή της θέση αποδυναμώνεται από τα πλήγματα σε συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ερωτηθείς τι εννοούσε με τη φράση «η βοήθεια έρχεται», ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση είναι μεταξύ των επιλογών που ζυγίζει.

«Η δολοφονία φαίνεται να είναι σημαντική, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα», δήλωσε ο Τραμπ επιστρέφοντας στην περιοχή της Ουάσιγκτον από το Ντιτρόιτ, προσθέτοντας ότι θα μάθει περισσότερα αφού λάβει μια αναφορά το βράδυ της Τρίτης. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα δασμούς 25% σε προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με το Ιράν – έναν σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε την Τρίτη τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα.

