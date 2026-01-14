search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 16:29
14.01.2026 14:20

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

14.01.2026 14:20
trump new

Εμμένει πεισματικά ο Τραμπ για τη Γροιλανδία, αδιαφορώντας για τη θύελλα αντιδράσεων, εμπλέκοντας και το ΝΑΤΟ στην υπόθεση.

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Γροιλανδία, θα περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι «τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό».

Πρόσθεσε, δε, ότι «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ υποστήριξε ότι αν δεν το «κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν θα συμβεί».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

