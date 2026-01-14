Στα όρια η ένταση: Το Ιράν προειδοποιεί με επίθεση σε αμερικανικές βάσεις μετά τις απειλές Τραμπ αν εκτελεστεί ο 26χρονος διαδηλωτής

Με τα μάτια στραμμένα στο Ιράν η διεθνής κοινότητα, καθώς αναμένεται η εκτέλεση με απαγχονισμό του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί.

Την ίδια ώρα, το Ιράν απειλεί αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές Τραμπ.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν… ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι έχει διακοπεί η «απευθείας επικοινωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά, Τραμπ ζητά από τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν» και υπόσχεται ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

O πρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο CBS για την εκτέλεση Σολτανί προειδοποίησε με πολύ σκληρά μέτρα αν γίνει η εκτέλεση. «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

«Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό» πρόσθεσε.

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."



Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt January 13, 2026

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Ερφάν Σολτανί, από την πόλη Φαρντίς δυτικά της Τεχεράνης, πρόκειται να εκτελεστεί αργότερα σήμερα. Ο Σολτανί είχε συλληφθεί σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ.

فوری،



عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام



بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست.



این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για την ποινή θανάτου, αλλά «κρατήθηκε σκόπιμα στο σκοτάδι» ως προς τη δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρει, «η εσπευσμένη και μη διαφανής διαχείριση της υπόθεσης εντείνει τις ανησυχίες ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταστολής των διαμαρτυριών».

Ενδεικτική της σκληρότητας του καθεστώτος της Τεχεράνης η πληροφορία από ΜΚΟ ότι ο Σολτανί είχε μόνο 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του.

Αιματοκύλισμα και χιλιάδες νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

According to HRANA’s confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have… pic.twitter.com/fhKuZMrTy0 — HRANA English (@HRANA_English) January 13, 2026

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 2.000, αποδίδοντας τις απώλειες σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περίπου 180 πόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο – Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης

Saks Global: Κατάρρευση για τον κολοσσό της πολυτέλειας – Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης

Χιλή: Προκλητική αθώωση του αστυνομικού που τύφλωσε τον διαδηλωτή – σύμβολο, Gustavo Gatica