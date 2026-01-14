Τουλάχιστον 32 νεκροί από κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο στην Ταϊλάνδη (Photos/Videos)

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας γερανός έπεσε πάνω σε ένα κινούμενο τρένο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Ο γερανός εκτροχίασε το τρένο και συνέτριψε μερικά από τα βαγόνια του, ένα εκ των οποίων έπιασε φωτιά. Ένα μωρό ενός έτους και ένας 85χρονος είναι μεταξύ των τραυματιών, με επτά άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι περίπου 171 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο όταν συνέβη το δυστύχημα γύρω στις 09:00 τοπική ώρα.

Ο Κρατικός Σιδηρόδρομος της Ταϊλάνδης ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι λαμβάνει νομικά μέτρα κατά της κατασκευαστικής εταιρείας που ευθύνεται για τον γερανό.

Η Ιταλο-Ταϊλανδική Δημόσια Εταιρεία Ανάπτυξης Limited εξέφρασε τη λύπη της και είπε ότι θα παράσχει αποζημίωση και ανακούφιση στις οικογένειες όσων πέθαναν ή τραυματίστηκαν.

Το τρένο ταξίδευε από την Μπανγκόκ προς τη βορειοανατολική επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι όταν συνέβη το ατύχημα, μεταφέροντας κυρίως μαθητές και εργαζόμενους που ταξίδευαν για σχολείο και εργασία σε άλλες περιοχές.

Το τοπικό μέσο The Nation ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο γερανός ανύψωνε ένα μεγάλο τμήμα από σκυρόδεμα που έπεσε πάνω στο τρένο, προκαλώντας εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών.

Ένας επιζών, ο Thirasak Wongsoongnern, μέλος του προσωπικού του τρένου, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτός και οι άλλοι επιβάτες εκτινάχθηκαν στον αέρα αφού ο γερανός έπεσε πάνω τους.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Maliwan Nakthon, δήλωσε στο BBC Thai ότι ήταν μάρτυρας της στιγμής που κατέρρευσε ο γερανός. «Υπήρχαν μικρά κομμάτια, σαν θραύσματα σκυροδέματος, που άρχισαν να πέφτουν», είπε. «Αφού έπεσαν αυτά, ο γερανός γλίστρησε αργά προς τα κάτω και χτύπησε. Χτύπησε δυνατά και στη συνέχεια κατέβηκε και συνέτριψε το τρένο».

«Όλο το περιστατικό διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τον τόπο του συμβάντος αργότερα την Τετάρτη, ζήτησε «κάποιος να τιμωρηθεί και να λογοδοτήσει» για το περιστατικό.

«Τέτοια δυστυχήματα μπορούν να συμβούν μόνο λόγω αμέλειας, παραλείψεων, αποκλίσεων από το σχεδιασμό ή χρήσης λανθασμένων υλικών», δήλωσε ο Ανουτίν.

Ο γερανός χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μιας εναέριας σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος ενός έργου ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζεται από την Κίνα για τη σύνδεση της Μπανγκόκ με το γειτονικό Λάος, όπου μια γραμμή υψηλής ταχύτητας κινεζικής κατασκευής λειτουργεί ήδη προς τη νοτιοδυτική Κίνα.

Γνωστή επίσημα ως Ανάπτυξη Υψηλής Ταχύτητας Μπανγκόκ-Νονγκ Κάι για Περιφερειακή Συνδεσιμότητα, η Ιταλο-Ταϊλανδική Εταιρεία Ανάπτυξης αναφέρεται ως η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το τμήμα Λαμ Τακόνγκ-Σικχίο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

Ο Κρατικός Σιδηρόδρομος της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι μηνύει την εταιρεία. Το αρχικό κόστος των ζημιών μόνο για τα βαγόνια των τρένων αναφέρεται ότι είναι πάνω από 100 εκατομμύρια μπατ (31 εκατομμύρια δολάρια).

Ως μία από τις μεγαλύτερες εργολάβους της Ταϊλάνδης, η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή ενός ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ που κατέρρευσε τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια σεισμού. Πέρυσι, ο πρόεδρος της εταιρείας και αρκετοί σχεδιαστές και μηχανικοί κατηγορήθηκαν για επαγγελματική αμέλεια για το περιστατικό αυτό. Κάποιοι αρνήθηκαν την κατηγορία.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ταϊλάνδη δήλωσε ότι καμία κινεζική κατασκευαστική εταιρεία ή εργαζόμενος δεν εμπλέκεται στην κατάρρευση, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ταϊλάνδη έχει σημειώσει πολλά θανατηφόρα ατυχήματα σε κατασκευαστικά έργα, εν μέρει λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής των προτύπων και κανονισμών ασφαλείας.

Το 2023, ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που διέσχιζε σιδηροδρομικές γραμμές στα ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας οκτώ άτομα και τραυματίζοντας τέσσερα άλλα.

Περίπου 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία επτά χρόνια σε πολλά ατυχήματα σε ένα έργο βελτίωσης δρόμων από την Μπανγκόκ στα νότια της χώρας.

