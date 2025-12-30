search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 23:09

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

30.12.2025 23:09
train kentucky

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε σήμερα στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

Ένα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν – το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα – τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε επίσης:

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

Πέθανε η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK – Έδινε μάχη με σπάνια μετάλλαξη λευχαιμίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congo goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Έγιναν γνωστά τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» (Videos)

Tom Hiddleston and Zawe Ashton
LIFESTYLE

Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

cr7 goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ – Συνεχίζει το κυνήγι των 1000 (Video)

train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:39
congo goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Έγιναν γνωστά τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» (Videos)

Tom Hiddleston and Zawe Ashton
LIFESTYLE

Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

cr7 goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ – Συνεχίζει το κυνήγι των 1000 (Video)

1 / 3