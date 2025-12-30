Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε σήμερα στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

AERIAL VIDEO: View from above shows dozens of cars off the tracks, crashed after a train derailed in a rural Kentucky town.



The latest from officials: https://t.co/4bujRhKeLI pic.twitter.com/MtTDncYSGd — WLWT (@WLWT) December 30, 2025

Ένα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν – το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα – τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε επίσης:

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

Πέθανε η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK – Έδινε μάχη με σπάνια μετάλλαξη λευχαιμίας