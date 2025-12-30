search
ΚΟΣΜΟΣ

30.12.2025 21:51

Πέθανε η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK – Έδινε μάχη με σπάνια μετάλλαξη λευχαιμίας

Σε ηλικία 35 ετών έφυγε από τη ζωή η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.

Τον θάνατο της ανακοίνωσε η Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Τζον Φ. Κένεντι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Νοέμβριο με άρθρο της στο New Yorker η Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.

Η Σλόσμπεργκ περιέγραφε πώς οι γιατροί ανακάλυψαν τον καρκίνο λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024.

Εκτότε υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες και μεταγγίσεις αίματος, ενώ υποβλήθηκε και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η σπάνια μετάλλαξη από την οποία έπασχε εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς.

