Viral βίντεο με τον «μοναχικό» Ιρανό διαδηλωτή απέναντι στους αστυνομικούς ξυπνά μνήμες από την Τιενανμέν

Την «ιρανική Τιενανμέν» βλέπουν πολλοί χρήστες των social media σε ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών.

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

Dec. 29 – A video circulating on social media from Iran shows a lone, unarmed protester seated cross-legged on the pavement, facing a line of security forces mounted on motorcycles. The moment captured has drawn comparisons online to the 1989 image of the “Tank Man” in Beijing’s… pic.twitter.com/Z3DEa6t8sJ — Kayhan Life (@KayhanLife) December 29, 2025

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Is Iran’s Tiananmen moment a sign bazaar protests will topple the regime? – analysis



As protests sweep Iran, a powerful image likened to Tiananmen's ‘Tank Man’ surfaces, echoing the bazaari class’s historic defiance amid economic collapse and rising calls for regime change.… — Alex 🇺🇸 (@A_L_E_X_V_E_G_A) December 30, 2025

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Tehran, last days of 2025.

A lone protester facing armed forces, symbol of a nation crushed by economic collapse and repression under Iran’s clerical rule.



This is more than inflation.

This is a fight for dignity and freedom.

Iran is rising. Don’t look away.#IranProtests #Iran pic.twitter.com/iG8nGBND7A — Bikhabar 🕊️ (@Bikhabaroffline) December 29, 2025

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.

Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

