Viral βίντεο με τον «μοναχικό» Ιρανό διαδηλωτή απέναντι στους αστυνομικούς ξυπνά μνήμες από την Τιενανμέν

Την «ιρανική Τιενανμέν» βλέπουν πολλοί χρήστες των social media σε ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών.
Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.
Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.
Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.
Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.
Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.
