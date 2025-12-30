Ολλανδία: 29χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση «γύρω στα Χριστούγεννα, κάπου στην Ευρώπη»

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Σύρου, που πιστεύεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και σχεδίαζε επίθεση κάπου στην Ευρώπη, προχώρησε η αστυνομία της Ολλανδίας.

Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη βασισμένη σε αναρτήσεις του υπόπτου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία πληροφοριών AIVD εντόπισε αναρτήσεις στις οποίες ο 29χρονος απειλούσε να διαπράξει επίθεση σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Ευρώπης, γύρω στα Χριστούγεννα.

Οι εισαγγελικές Αρχές της χώρας δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι ο συλληφθείς είναι μέλος του ΙΚ.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία.

Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατείνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

