ΚΟΣΜΟΣ

30.12.2025 20:12

Ολλανδία: 29χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση «γύρω στα Χριστούγεννα, κάπου στην Ευρώπη»

30.12.2025 20:12
dutch-police

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Σύρου, που πιστεύεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και σχεδίαζε επίθεση κάπου στην Ευρώπη, προχώρησε η αστυνομία της Ολλανδίας

Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη βασισμένη σε αναρτήσεις του υπόπτου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία πληροφοριών AIVD εντόπισε αναρτήσεις στις οποίες ο 29χρονος απειλούσε να διαπράξει επίθεση σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Ευρώπης, γύρω στα Χριστούγεννα.

Οι εισαγγελικές Αρχές της χώρας δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι ο συλληφθείς είναι μέλος του ΙΚ.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία. 

Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατείνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

