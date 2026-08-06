Τραμπ: «Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν» – Προχωρούν οι επαφές για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά παραμένουν τα αγκάθια

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει διπλωματική λύση με το Ιράν για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, διπλωματικές πηγές κρίνουν την επίτευξη συμφωνίας ως αβέβαιη λόγω σοβαρών διαφωνιών για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας.

Η Τεχεράνη έχει επιτύχει κατ' αρχήν συνεννόηση με το Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή, ωστόσο η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στον ιρανικό έλεγχο διεθνών υδάτων.

Το ζήτημα της συμμετοχής των Φρουρών της Επανάστασης και το καθεστώς των ξένων πολεμικών πλοίων παραμένουν κρίσιμα εμπόδια.

Οι εξελίξεις στις συνομιλίες προκάλεσαν πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν και εξέφρασε την προτίμησή του για διπλωματική λύση αντί νέας στρατιωτικής σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εμφανίζουν πρόοδο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και τον ρόλο των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν «τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πριν –όπως είπε– η Τεχεράνη ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων.

«Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ιρανοί με κάλεσαν και μου είπαν: “Παρακαλώ, μην το κάνετε. Ας μιλήσουμε”», ανέφερε.

«Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πρόοδος στις συνομιλίες Ιράν – Ομάν

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με το Ομάν για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής που θα ακολουθούν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «επαγγελματικές» και ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν πλέον κοινή αντίληψη για τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης διαδρομής.

Όπως είπε, κοινή ανακοίνωση θα μπορούσε να εκδοθεί σύντομα, υπό την προϋπόθεση ότι «τρίτες χώρες» δεν θα παρέμβουν στη διαδικασία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι με τις στρατιωτικές κινήσεις και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας.

«50-50» οι πιθανότητες συμφωνίας έως την Παρασκευή

Παρά την πρόοδο, διπλωματικές πηγές εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου, ο οποίος έχει γνώση των συνομιλιών, εκτίμησε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας έως την Παρασκευή είναι περίπου 50%.

Ένα από τα βασικά εμπόδια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι ότι στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι θα πρέπει τελικά να εγκρίνουν οποιαδήποτε συμφωνία.

Το μεγάλο «αγκάθι»: Ποιος θα ελέγχει τα Στενά

Το βασικό σημείο τριβής παραμένει ο βαθμός ελέγχου που θα ασκεί το Ιράν στη ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θεωρείται σημαντική παραχώρηση προς το Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο δεν πρόκειται να επανέλθει.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία ενός ενιαίου διαδρόμου διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος θα συνδυάζει τη σημερινή διαδρομή στα χωρικά ύδατα του Ομάν με εκείνη που διέρχεται από τα ιρανικά ύδατα.

Ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε ότι στόχος είναι η εφαρμογή προσωρινών ρυθμίσεων διάρκειας ενός έως τριών μηνών, κατά τις οποίες «το Ιράν θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο».

Οι αμερικανικές αντιρρήσεις

Η προοπτική αυτή απορρίπτεται από την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αποκτήσει έλεγχο σε διεθνή θαλάσσια οδό.

Όπως έχει προειδοποιήσει, ένα τέτοιο προηγούμενο θα επέτρεπε σε οποιοδήποτε κράτος να επιβάλλει διόδια ή να απειλεί πλοία σε διεθνή ύδατα, γεγονός που θα υπονόμευε το διεθνές δίκαιο.

Παραμένει επίσης ασαφές εάν ενδεχόμενη συμφωνία θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση ξένων –και κυρίως αμερικανικών– πολεμικών πλοίων, αν θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και με ποιο καθεστώς θα επανεκκινήσουν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό της πεντάμηνης σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησαν κατά 37 σεντς, ή 0,5%, στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκαν κατά 53 σεντς, ή 0,7%, στα 74,69 δολάρια το βαρέλι.

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