Λεωφορείο καρφώθηκε στην πρόσοψη κτιρίου στην Στοκχόλμη: Τουλάχιστον 13 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτη σε προάστιο της Στοκχόλμης, για λεωφορείο που προσέκρουσε στην πρόσοψη κτιρίου. Ο οδηγός για άγνωστο λόγο αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία, και καρφώθηκε στο κτίριο.
Από τα 17 άτομα, που επέβαιναν σε αυτό τραυματίστηκαν τα 13. «Οι άνθρωποι έχασαν την ισορροπία τους . Ένας επιβάτης που ήταν όρθιος έπεσε από το λεωφορείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. «Πολλοί ήταν σε σοκ, ορισμένοι αιμορραγούν άσχημα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Διαβάστε επίσης
Ατύχημα με τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις: Τέσσερις τραυματίες και 100 αποκλεισμένοι
Nessie, εσύ είσαι; Το Τέρας του Λοχ Νες «εμφανίστηκε» τουλάχιστον πέντε φορές φέτος (photos/videos)
Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.