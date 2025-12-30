search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 19:51

Λεωφορείο καρφώθηκε στην πρόσοψη κτιρίου στην Στοκχόλμη: Τουλάχιστον 13 τραυματίες

30.12.2025 19:51
stockholm

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτη σε προάστιο της Στοκχόλμης, για λεωφορείο που προσέκρουσε στην πρόσοψη κτιρίου. Ο οδηγός για άγνωστο λόγο αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία, και καρφώθηκε στο κτίριο. 

Από τα 17 άτομα, που επέβαιναν σε αυτό τραυματίστηκαν τα 13. «Οι άνθρωποι έχασαν την ισορροπία τους . Ένας επιβάτης που ήταν όρθιος έπεσε από το λεωφορείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. «Πολλοί ήταν σε σοκ, ορισμένοι αιμορραγούν άσχημα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. 

Διαβάστε επίσης

Ατύχημα με τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις: Τέσσερις τραυματίες και 100 αποκλεισμένοι

Nessie, εσύ είσαι; Το Τέρας του Λοχ Νες «εμφανίστηκε» τουλάχιστον πέντε φορές φέτος (photos/videos)

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:52
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

1 / 3