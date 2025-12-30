Λεωφορείο καρφώθηκε στην πρόσοψη κτιρίου στην Στοκχόλμη: Τουλάχιστον 13 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτη σε προάστιο της Στοκχόλμης, για λεωφορείο που προσέκρουσε στην πρόσοψη κτιρίου. Ο οδηγός για άγνωστο λόγο αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία, και καρφώθηκε στο κτίριο.

Από τα 17 άτομα, που επέβαιναν σε αυτό τραυματίστηκαν τα 13. «Οι άνθρωποι έχασαν την ισορροπία τους . Ένας επιβάτης που ήταν όρθιος έπεσε από το λεωφορείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

NOW: Ten people are injured in Stockholm after a buss crashed into a building. pic.twitter.com/KURojLWAHW — Eurocast (@Eurocast24) December 30, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. «Πολλοί ήταν σε σοκ, ορισμένοι αιμορραγούν άσχημα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Διαβάστε επίσης

Ατύχημα με τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις: Τέσσερις τραυματίες και 100 αποκλεισμένοι

Nessie, εσύ είσαι; Το Τέρας του Λοχ Νες «εμφανίστηκε» τουλάχιστον πέντε φορές φέτος (photos/videos)

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral