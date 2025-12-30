Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral

Η Σεσίλια Χιμένες, η γυναίκα που απέκτησε διεθνή φήμη για την αποτυχημένη αποκατάσταση μιας τοιχογραφίας του 19ου αιώνα στη Μπόρχα της βορειοανατολικής Ισπανίας , πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Το 2012, η Χιμένες, μια ερασιτέχνης καλλιτέχνης, αποφάσισε να αποκαταστήσει το έργο Ecce Homo, μια τοιχογραφία ενός ντόπιου καλλιτέχνη, του Ελίας Γκαρσία Μαρτίνεθ, που βρισκόταν στην εκκλησία Santuario de Misericordia στην Μπόρχα. Ωστόσο, το ταλέντο της ως καλλιτέχνιδα δεν ήταν ισάξιο των καλών της προθέσεων και πραγματοποίησε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη αποκατάσταση στην ιστορία.

Εν μέσω της καταιγίδας χλευασμού και κακής δημοσιότητας η Χιμένες υπέστη κρίση άγχους και καθηλώθηκε στο κρεβάτι χάνοντας 17 κιλά στη διαδικασία. Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσε ότι η φήμη είχε και τα θετικά της, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να υποβάλλουν προσφορές για να αγοράσουν τα δικά της έργα τέχνης, τα οποία πουλούσε στο eBay, και αργότερα δώρισε τα έσοδα σε ένα καθολικό φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η αποτυχημένη αποκατάσταση έγινε αρχικά viral και στη συνέχεια μετατράπηκε σε τουριστικό αξιοθέατο, με την εκκλησία να αρχίζει να χρεώνει την είσοδο. Η Ryanair πραγματοποίησε ειδικές πτήσεις προς τη Σαραγόσα, το πλησιέστερο αεροδρόμιο, και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να επισκέπτονται το χωριό για να δουν το έργο της.

Η φήμη της εικόνας όχι μόνο έχει προσφέρει θέσεις εργασίας στους δύο επιστάτες του ιερού-μουσείου, αλλά τα 600.000 ευρώ που έχει φέρει στο χωριό βοηθούν στη χρηματοδότηση θέσεων στο γηροκομείο του Μπόρχα για ηλικιωμένους.

Το 2023, η όπερα «Ιδού ο Άνθρωπος» (Ecce Homo), βασισμένη στην ιστορία του Άντριου Φλακ, ενός Αμερικανού ειδικού δημοσίων σχέσεων, με μουσική του Πολ Φάουλερ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Όπερα του Λας Βέγκας.

Η Χιμένες δεν ήταν αρκετά καλά για να παραστεί, αλλά η ανιψιά της ήταν εκεί την βραδιά των εγκαινίων για να εκπροσωπήσει την οικογένεια.

Ο δήμαρχος της Μπόρχα, Εντουάρντο Αρίγια, στον φόρο τιμής του στη Χιμένες είπε ότι είχε ζήσει μια δύσκολη ζωή. Έμεινε χήρα όσο ήταν ακόμα νέα με δύο παιδιά με αναπηρία, ένα εκ των οποίων πέθανε από μυϊκή δυστροφία.

Ο Αρίλα είπε ότι ο μεγαλύτερος φόρος τιμής που θα μπορούσε να αποδοθεί σε οποιονδήποτε είναι αυτό που είχε κάνει με τη ζωή του, τονίζοντας τα οφέλη που είχε προσφέρει στον Μπόρχα. Είπε ότι το κέντρο Ecce Homo θα ονομαζόταν προς τιμήν της, και ίσως ένας δρόμος ή μια πλατεία.

Η τοπική εκκλησία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η Σεσίλια ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα και αγωνίστρια, μια δυνατή γυναίκα, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να μιλήσουμε για τη γενναιοδωρία της, η οποία της έχει χαρίσει την αγάπη όλου του κόσμου».

