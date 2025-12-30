search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 18:44

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και… έγινε viral

30.12.2025 18:44
xristos pinakas

Η Σεσίλια Χιμένες, η γυναίκα που απέκτησε διεθνή φήμη για την αποτυχημένη αποκατάσταση μιας τοιχογραφίας του 19ου αιώνα στη Μπόρχα της βορειοανατολικής Ισπανίας , πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Το 2012, η Χιμένες, μια ερασιτέχνης καλλιτέχνης, αποφάσισε να αποκαταστήσει το έργο Ecce Homo, μια τοιχογραφία ενός ντόπιου καλλιτέχνη, του Ελίας Γκαρσία Μαρτίνεθ, που βρισκόταν στην εκκλησία Santuario de Misericordia στην Μπόρχα. Ωστόσο, το ταλέντο της ως καλλιτέχνιδα δεν ήταν ισάξιο των καλών της προθέσεων και πραγματοποίησε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη αποκατάσταση στην ιστορία.

Εν μέσω της καταιγίδας χλευασμού και κακής δημοσιότητας η Χιμένες υπέστη κρίση άγχους και καθηλώθηκε στο κρεβάτι χάνοντας 17 κιλά στη διαδικασία. Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσε ότι η φήμη είχε και τα θετικά της, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να υποβάλλουν προσφορές για να αγοράσουν τα δικά της έργα τέχνης, τα οποία πουλούσε στο eBay, και αργότερα δώρισε τα έσοδα σε ένα καθολικό φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η αποτυχημένη αποκατάσταση έγινε αρχικά viral και στη συνέχεια μετατράπηκε σε τουριστικό αξιοθέατο, με την εκκλησία να αρχίζει να χρεώνει την είσοδο. Η Ryanair πραγματοποίησε ειδικές πτήσεις προς τη Σαραγόσα, το πλησιέστερο αεροδρόμιο, και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να επισκέπτονται το χωριό για να δουν το έργο της.

Η φήμη της εικόνας όχι μόνο έχει προσφέρει θέσεις εργασίας στους δύο επιστάτες του ιερού-μουσείου, αλλά τα 600.000 ευρώ που έχει φέρει στο χωριό βοηθούν στη χρηματοδότηση θέσεων στο γηροκομείο του Μπόρχα για ηλικιωμένους.

Το 2023, η όπερα «Ιδού ο Άνθρωπος» (Ecce Homo), βασισμένη στην ιστορία του Άντριου Φλακ, ενός Αμερικανού ειδικού δημοσίων σχέσεων, με μουσική του Πολ Φάουλερ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Όπερα του Λας Βέγκας.

Η Χιμένες δεν ήταν αρκετά καλά για να παραστεί, αλλά η ανιψιά της ήταν εκεί την βραδιά των εγκαινίων για να εκπροσωπήσει την οικογένεια.

Ο δήμαρχος της Μπόρχα, Εντουάρντο Αρίγια, στον φόρο τιμής του στη Χιμένες είπε ότι είχε ζήσει μια δύσκολη ζωή. Έμεινε χήρα όσο ήταν ακόμα νέα με δύο παιδιά με αναπηρία, ένα εκ των οποίων πέθανε από μυϊκή δυστροφία.

Ο Αρίλα είπε ότι ο μεγαλύτερος φόρος τιμής που θα μπορούσε να αποδοθεί σε οποιονδήποτε είναι αυτό που είχε κάνει με τη ζωή του, τονίζοντας τα οφέλη που είχε προσφέρει στον Μπόρχα. Είπε ότι το κέντρο Ecce Homo θα ονομαζόταν προς τιμήν της, και ίσως ένας δρόμος ή μια πλατεία.

Η τοπική εκκλησία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η Σεσίλια ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα και αγωνίστρια, μια δυνατή γυναίκα, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να μιλήσουμε για τη γενναιοδωρία της, η οποία της έχει χαρίσει την αγάπη όλου του κόσμου».

Διαβάστε επίσης:

Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στη Γερμανία – Ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ η αξία των κλοπιμαίων  

Ατύχημα με τελεφερίκ στις ιταλικές Άλπεις: Τέσσερις τραυματίες και 100 αποκλεισμένοι

Το μυστικό «παλάτι» του Πούτιν στην Κριμαία – Τι αποκαλύπτει έρευνα υποστηρικτών του Ναβάλνι (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:11
train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

1 / 3