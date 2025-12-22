Τρεις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν (Video)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών, προκαλώντας πυρκαγιά, κοντά στη νοτιοανατολική γαλλική πόλη Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης του Ρον δήλωσε στο X ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μην πλησιάζουν την περιοχή και να μείνουν στα σπίτια τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «προς το παρόν» κίνδυνος τοξικότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

ALERTE – Explosion signalée sur le site Seveso seuil haut d'Elkem Silicones à Saint-Fons, près de Lyon. Au moins 4 personnes blessées, dont deux grièvement.

Le plan ORSEC vient d’être déclenché, un périmètre de 1700 mètres autour de l'entreprise est mis en place et des routes… pic.twitter.com/LFSPBzNhVO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 22, 2025

Ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε ο νομάρχης.

Περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει, όπως και οι σιδηροδρομικές και ποτάμιες διαδρομές στην περιοχή.

Η Elkem, η νορβηγική χημική εταιρεία – ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, παράγει σιλικόνες, πυρίτιο, κράματα για τη βιομηχανία χυτηρίων, άνθρακα και μικροπυρίτιο και άλλα υλικά.

«Θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης», τόνισε η Elkem.

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

Αρνείται ο Νετανιάχου τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου – Έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ