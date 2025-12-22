search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 21:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 18:53

Τρεις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν (Video)

22.12.2025 18:53
lyon ekrixi

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών, προκαλώντας πυρκαγιά, κοντά στη νοτιοανατολική γαλλική πόλη Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης του Ρον δήλωσε στο X ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μην πλησιάζουν την περιοχή και να μείνουν στα σπίτια τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «προς το παρόν» κίνδυνος τοξικότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

Ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε ο νομάρχης.

Περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει, όπως και οι σιδηροδρομικές και ποτάμιες διαδρομές στην περιοχή.

Η Elkem, η νορβηγική χημική εταιρεία – ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, παράγει σιλικόνες, πυρίτιο, κράματα για τη βιομηχανία χυτηρίων, άνθρακα και μικροπυρίτιο και άλλα υλικά.

«Θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης», τόνισε η Elkem.

Διαβάστε επίσης:

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

Αρνείται ο Νετανιάχου τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου – Έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

agrotes-ap-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: «Παρκάρουν» στην άκρη τα τρακτέρ για τους ταξιδιώτες, κόντρα στην τακτική της κυβέρνησης

papastavrou guilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση για τη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Όλα είναι διάφανα, για τον Ξυλούρη έχουν διατάξει έλεγχο;»

karalis psat 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Bραβεία ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 21:09
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

agrotes-ap-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: «Παρκάρουν» στην άκρη τα τρακτέρ για τους ταξιδιώτες, κόντρα στην τακτική της κυβέρνησης

papastavrou guilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση για τη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου

1 / 3