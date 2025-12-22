Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

Η Δανία δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα καλέσει τον πρέσβη των ΗΠΑ, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ διόρισε ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, την αυτόνομη περιοχή της Δανίας, την οποία έχει συχνά εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσει.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το πλούσιο σε πόρους νησί για λόγους ασφαλείας και έχει αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση βίας για την ασφάλειά του.

Την Κυριακή, ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήταν «βαθιά εξοργισμένος» από την κίνηση και προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να σεβαστεί την κυριαρχία της Δανίας.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ είπε ότι ο Λάντρι «κατανοεί πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική μας Ασφάλεια και θα προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, την Προστασία και την Επιβίωση των Συμμάχων μας, και μάλιστα, του Κόσμου».

Ο Λάντρι απάντησε άμεσα στον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Είναι τιμή μου να σας υπηρετώ σε αυτή την εθελοντική θέση για να κάνετε τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στην τηλεόραση TV2 ότι ο διορισμός του Λάντρι και οι δηλώσεις του Τραμπ και του Λάντρι ήταν «εντελώς απαράδεκτες» και είπε ότι το υπουργείο του θα καλέσει τον πρέσβη των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες «για να λάβει εξηγήσεις».

«Όσο έχουμε ένα βασίλειο στη Δανία που αποτελείται από τη Δανία, τις Νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν εκείνοι που υπονομεύουν την κυριαρχία μας», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι ο διορισμός «δεν αλλάζει τίποτα για εμάς εδώ στην πατρίδα μας».

«Θα καθορίσουμε μόνοι μας το μέλλον μας. Η Γροιλανδία είναι η χώρα μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Η συντριπτική πλειοψηφία των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δανία, αλλά δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου.

Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι το τεράστιο νησί της Αρκτικής δεν πωλείται και ότι θα αποφασίσει το ίδιο το μέλλον του.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Λόκε Ράσμουσεν σε δήλωση στο AFP.

«Ωστόσο, επιμένουμε ότι όλοι – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – πρέπει να επιδείξουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».

