ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 09:07

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

groilandia 987- new

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

«Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική Ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Λευκός Οίκος, το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Γροιλανδίας και εκπρόσωποι του Λάντρι δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Δεν έχει γίνει σαφές αν ο Λάντρι, ο οποίος έγινε κυβερνήτης τον Ιανουάριο 2024, θα χρειασθεί να παραιτηθεί από τη θέση του ως κυβερνήτη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού. Ο Λάντρι είχε επαινέσει φέτος την ιδέα.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», έγραψε ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΣΠΟΥΔΑΙΟ γι’ αυτούς, ΣΠΟΥΔΑΙΟ για εμάς! Ας το κάνουμε!».

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν αυτό το μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε πως σχόλια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των ντόπιων και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουν ανοικτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.

