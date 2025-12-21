search
21.12.2025 08:59

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφώντας Ζηκίδης – Το «αντίο» της ΕΡΤ

21.12.2025 08:59
zikidis

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Ξενοφώντας Ζηκίδης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ.

Ο δημοσιογράφος «τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ».

»Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης».

«Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση», επισημαίνει η ΕΡΤ.

«Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν. Καλό του ταξίδι!», καταλήγει.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Τα συλλυπητήρια στους οικείους του, ιδιαίτερα στα δύο του παιδιά, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

«Ο Ξενοφών Ζηκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης και εκφωνητής του δελτίου ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου. Παράλληλα, και ως το 1966, υπήρξε πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Φιλελεύθερος» και του περιοδικού «Κυπριακή Αγορά». Από το 1996 εως το 1999 εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Πρωινή της Νέας Υόρκης». Από το 2000 και έως τη συνταξιοδότησή του δούλεψε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ. Επίσης, διετέλεσε αρχισυντάκτης των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων», αναφέρει.

»Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών του οι συνάδελφοι τον είχαν αναδείξει εκπρόσωπό τους επανειλημμένα ενώ είχε συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ», επισημαίνει.

