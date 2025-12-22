Νέα στοιχεία για την κλοπή στο Λούβρο: Άρπαξαν πάνω από 8.000 διαμάντια, 200 μαργαριτάρια και δεκάδες σμαράγδια και ζαφείρια

Νέα στοιχεία για την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου φέρνουν στο «φως» γαλλικά ΜΜΕ, τόσο σχετικά με τα αντικείμενα που κλάπηκαν, όσο και για την έρευνα που ακολούθησε, η οποία χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως εξαιρετικά πολύπλοκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου BFMTV οι δύο βασικοί ύποπτοι για την «κλοπή του αιώνα», γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες XH1 και XH2, φέρονται να εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Η διάρρηξη έγινε στις 9:34 το πρωί, αφού οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί και φορώντας κουκούλες, γάντια και κράνη, εισέβαλαν στο μουσείο και άρπαξαν τα κοσμήματα, τα οποία έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους.

Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά, με τους δράστες να αποσπούν αντικείμενα αξίας 88 εκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν 8 ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Οι δύο δράστες στη συνέχεια αποχώρησαν με τη βοήθεια των συνεργών τους, που τους περίμεναν δίπλα στον Σηκουάνα, και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάψουν, ανεπιτυχώς.

Μέσα σε αυτό, οι Αρχές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα.

Η έρευνα και οι τέσσερις συλλήψεις

Της κλοπής ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, που οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή του Aubervilliers, από όπου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επιχείρησης. Οι κινήσεις των οχημάτων και των σκούτερ που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες, καταγράφηκαν από κάμερες σε διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.

Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers, αφού εντοπίστηκε το DNA του σε προθήκη του μουσείου.

Αν και ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, στη συνέχεια ομολόγησε, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη» έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα συνελήφθη και ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2), ο οποίος εντοίστηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, και εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μπήκε στη γκαλερί, δηλώνοντας, όμως, πως τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή του από το Μουσείο.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ DNA τρίτου άνδρα βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί.

Μέχρι σήμερα οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα κλεμμένα κοσμήματα, και παραμένει άγνωστο το αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα κάπου.

