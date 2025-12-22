search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 12:31

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

22.12.2025 12:31
putin_macron_table_new

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσουν σε διμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο Πούτιν «εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο» με τον Μακρόν για το θέμα, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Το Ελιζέ απάντησε θετικά. «Είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε δημοσίως με αυτή την προσέγγιση. Θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες για τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Όπως υπενθυμίζει το Politico, ο Μακρόν δήλωσε στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ότι θα ήταν «χρήσιμο» για την Ευρώπη να προσεγγίσει τον Πούτιν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία. «Πιστεύω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον κατάλληλο τρόπο», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη λήξη της συνόδου το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Το Ελιζέ τόνισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθούν με «πλήρη διαφάνεια» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους συμμάχους, σύμφωνα με το Le Monde. Ο Μακρόν και ο Πούτιν δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους ήταν τον Ιούλιο, μετά από περίπου τρία χρόνια χωρίς επαφή.

Διαβάστε επίσης

Ξύλο στην τουρκική βουλή: Καβγάς με γροθιές μεταξύ βουλευτών του AKP και του CHP για την ψήφιση του προϋπολογισμού (video)

Φλόριντα: Ανατριχιαστική δολοφονία 14χρονης από έφηβα αγόρια – Την πυροβόλησαν και της έβαλαν φωτιά – Θα δικαστούν ως ενήλικες

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

tempi new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:52
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

1 / 3