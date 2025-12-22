Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσουν σε διμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο Πούτιν «εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο» με τον Μακρόν για το θέμα, δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Το Ελιζέ απάντησε θετικά. «Είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε δημοσίως με αυτή την προσέγγιση. Θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες για τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Όπως υπενθυμίζει το Politico, ο Μακρόν δήλωσε στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ότι θα ήταν «χρήσιμο» για την Ευρώπη να προσεγγίσει τον Πούτιν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία. «Πιστεύω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον κατάλληλο τρόπο», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη λήξη της συνόδου το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Το Ελιζέ τόνισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθούν με «πλήρη διαφάνεια» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους συμμάχους, σύμφωνα με το Le Monde. Ο Μακρόν και ο Πούτιν δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους ήταν τον Ιούλιο, μετά από περίπου τρία χρόνια χωρίς επαφή.

