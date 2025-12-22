Φλόριντα: Ανατριχιαστική δολοφονία 14χρονης από έφηβα αγόρια – Την πυροβόλησαν και της έβαλαν φωτιά – Θα δικαστούν ως ενήλικες

Δύο ανήλικοι στη Φλόριντα κατηγορούνται για μια από τις πιο συγκλονιστικές δολοφονίες των τελευταίων ετών στην πολιτεία των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δικαστούν ως ενήλικες για τον θάνατο της 14χρονης Ντανίκα Τρόι, την οποία φέρονται να πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έκαψαν, αφού την παρέσυραν σε δασική περιοχή έπειτα από μια διαδικτυακή διαμάχη.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φλόριντα, όπως μετέδωσε το WEAR News, οι δύο ύποπτοι, ο 16χρονος Γκάμπριελ Γουίλιαμς και ο 14χρονος Κιμάρι Μπλέβινς, θα αντιμετωπιστούν «ως ενήλικες ενώπιον του νόμου» όταν οδηγηθούν σε δίκη για τη δολοφονία της Ντανίκα Τρόι.

Στους δύο ανήλικους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την ίδια ημέρα για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης, σε μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως σκληρή.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τα δύο αγόρια ότι στις 30 Νοεμβρίου παρέσυραν την Τρόι σε ένα μονοπάτι στην περιοχή Πέις της Φλόριντα, κοντά στην Πενσακόλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας.

Florida boys will be tried as adults for shocking murder of Danika Troy, 14-year-old shot dead and torched https://t.co/8uy3iWPZet pic.twitter.com/OdTVi0GTXq — New York Post (@nypost) December 22, 2025

Εκεί φέρονται να την πυροβόλησαν πολλές φορές μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στο σώμα της.

Η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνισή της νωρίς το επόμενο πρωί, ενώ το απανθρακωμένο πτώμα της εντοπίστηκε από περαστικό δύο ημέρες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου, περίπου στις 11 το πρωί, όπως ανέφεραν οι ερευνητές.

Η ταυτοποίηση της σορού ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το σώμα της 14χρονης είχε καεί σε τέτοιο βαθμό ώστε αναγνωρίστηκε μόνο από τα παπούτσια που φορούσε και από το ηλεκτρικό πατίνι της, με το οποίο είχε μεταβεί στο σημείο όπου φέρεται να είχε στηθεί η παγίδα και το οποίο βρέθηκε κοντά.

NEW: Florida ‘teens’ accused of k*lling and setting on fire a 14-year-old girl after one of them said his “feelings were hurt” when she called him a “worthless gang banger.”



Danika Troy was reported missing by her mother around 7 a.m. on December 1 in Pace



Her body was found… pic.twitter.com/DOXahMgsM7 December 5, 2025

Τα δύο αγόρια συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ημέρες και κρατούνταν έκτοτε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, μέχρι που, μετά την απαγγελία των κατηγοριών την Παρασκευή, μεταφέρθηκαν στις φυλακές της κομητείας Σάντα Ρόζα, όπου κρατούνται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Ο σερίφης της περιοχής, Μπομπ Τζόνσον, είχε δηλώσει μετά τη σύλληψή τους ότι «τα στοιχεία έδειχναν αμέσως προς αυτούς». Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, πρόσθεσε: «Είναι εξαιρετικά κακό ότι σκοτώνεις ένα 14χρονο παιδί. Είσαι 14, είσαι 16, τη πυροβολείς πολλές φορές και μετά της βάζεις φωτιά».

On December 5, 2025, 14-year-old Danika Troy was killed in Pace, Florida after two classmates, Gabriel Williams (16) and Kimahri Blevins (14), allegedly lured her into the woods, shot her, then set her body on fire.



Investigators report that Blevins stole his mother’s handgun… pic.twitter.com/nkXjdYiAF8 December 9, 2025

Η μητέρα της Ντανίκα, η Άσλεϊ Τρόι, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως η κόρη της δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. «Δεν ξέρω πραγματικά πώς αντέχω», είπε στην εφημερίδα The Post την Κυριακή.

«Κάθε δεύτερη μέρα, κάθε νέο κύμα πόνου και άρνησης για το πώς αυτό μπορεί να είναι αληθινό — το μωρό μου, δολοφονημένο. Είναι κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί. Ο χειρότερός μου εφιάλτης».

Anguished mom of murdered Fla. teen Danika Troy says ‘evil influence’ to blame — not boys accused of slaying https://t.co/B4uYbsvXNn pic.twitter.com/IXy5aVJnGL — New York Post (@nypost) December 7, 2025

Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει ασαφές, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, έπειτα από κάποιας μορφής διαφωνία που είχαν οι τρεις έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Τρόι φέρεται να είχε αποκαλέσει τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «μέλος συμμορίας». Ο σερίφης ανέφερε ότι «έχουν ανακριθεί, αλλά το κίνητρο που προκύπτει δεν ταιριάζει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ή με κανένα από τα γεγονότα της υπόθεσης».

⚠️ WARNING: This post describes the murder of a minor & disposal of a body



Two Florida teenagers have been charged with first-degree premeditated murder in the death of Danika Troy, 14, whose burned remains were discovered in a wooded area in Pace. Gabriel Williams, 16, and… pic.twitter.com/4oxOqAsn58 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 6, 2025

Η μητέρα της 14χρονης δήλωσε επίσης ότι η κόρη της ήταν φίλη με τους φερόμενους ως δράστες πριν από τη διαδικτυακή σύγκρουση και υποστήριξε ότι ένας από τους δύο την εξαπάτησε, προσποιούμενος ότι είχε αισθήματα για εκείνη, προκειμένου να την πείσει να τους συναντήσει.

«Ο Γκέιμπ [Γουίλιαμς] προσποιήθηκε ότι είχε αισθήματα για εκείνη. Έτσι την παρέσυραν», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα στην The Post. «Ακόμη χρειάζομαι απαντήσεις. Απλώς μένω να αναρωτιέμαι γιατί. Εκείνη απλώς ήθελε να είναι ερωτευμένη».

Η Άσλεϊ Τρόι απέδωσε τη δολοφονία στην επιρροή του «κακού». «Δεν κατηγορώ αυτά τα αγόρια. Κατηγορώ την κακή επιρροή. Δεν τους μισώ, μισώ αυτό που έκαναν στο μωρό μου», είπε.

Danika Troy’s killers lured daughter into woods by claiming they had crush on her, mom says: ‘She just wanted to be in love’ https://t.co/5q9xrIEOaH pic.twitter.com/OFpHvdeyb9 — New York Post (@nypost) December 8, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ανήλικοι φέρονται να χρησιμοποίησαν όπλο που είχε κλαπεί από τη μητέρα του Γουίλιαμς, ωστόσο μέχρι στιγμής κανένας από τους γονείς των αγοριών δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν συγκλονισμένοι από το έγκλημα. «Ήταν πάντα τόσο ήσυχα εδώ και η κατάσταση χειροτερεύει. Είναι τρομακτικό, πραγματικά», είπε η γειτόνισσα Σου Πέτρις στο WEAR.

Καθώς θα δικαστούν ως ενήλικες, ο Μπλέβινς και ο Γουίλιαμς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και τη θανατική ποινή, εφόσον κριθούν ένοχοι.

«Προσεύχομαι να τους επιβληθεί η μέγιστη ποινή», δήλωσε η μητέρα της Ντανίκα στην The Post την Κυριακή.

