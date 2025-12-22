search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 09:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 08:50

Το CBS έριξε «μαύρο» σε ντοκιμαντέρ για τα βασανιστήρια στη διαβόητη φυλακή CECOT

22.12.2025 08:50
CECOT_new

«Δάκτυλος» του Προέδρου Τράμπ ή… προληπτική αυτολογοκρισία; Το CBS News ανέβαλε επ’ αόριστον την προβολή επεισοδίου της εκπομπής 60 Minutes αφιερωμένου στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ, λίγες ώρες προτού προβληθεί χθες Κυριακή, διευκρινίζοντας πως θα μεταδοθεί… κάποια στιγμή στο μέλλον.

Η ανακοίνωση έγινε περίπου τρεις ώρες πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Inside CECOT».

Εκπρόσωπος του δικτύου ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι θα χρειαστεί «επιπλέον ρεπορτάζ» για να προβληθεί το ντοκιμαντέρ.

Το CBS News απέσυρε επίσης από τον ιστότοπό του τρέιλερ του επεισοδίου της εκπομπής 60 Λεπτά.

Στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Paramount Plus, η ανταποκρίτρια Σάριν Αλφόνσι συζητούσε με πρόσφατα αποφυλακισμένους από τη φυλακή για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που αντιμετώπισαν στη φυλακή αυτή, που έχει βαφτιστεί «κέντρο εγκλεισμού τρομοκρατίας», φράση που σχηματίζει το ακρώνυμό της στα ισπανικά.

Η απόφαση ανακοινώθηκε καθώς το δίκτυο προχωρά σε αλλαγές αφού ανέλαβε διευθύντρια ειδήσεων η Μπάρι Γουάις, τον Οκτώβριο, αφού η μητρική του δικτύου Paramount Skydance αγόρασε τη διαδικτυακή έκδοσή της The Free Press.

Η Γουάις, δημοσιογράφος με συντηρητική ιδεολογία, που εργάστηκε ως σχολιάστρια στις εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, χαρακτηρίστηκε μάλλον αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διεύθυνση ειδήσεων του δικτύου, με δεδομένη την απειρία της στο πεδίο αυτό. Τη 10η Οκτωβρίου, άλλαξε παρουσιαστή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, αναθέτοντας τον καίριο ρόλο στον Τόνι Ντεκόπιλ, ως τώρα παρουσιαστή πρωινής εκπομπής, κι απομακρύνοντας τους Τζον Ντίκερσον και Μορίς ΝτιΜπουά.

Στη CECOT, πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε κατά των συμμοριών, μετήχθησαν νωρίτερα φέτος εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επικίνδυνους εγκληματίες» χωρίς καμιά απόδειξη για αυτό, ούτε δίκη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησης σε αυτή.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Τσολάκη: Μέσα στις γιορτές θα κριθεί το το μέλλον της εκπομπής της

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφώντας Ζηκίδης – Το «αντίο» της ΕΡΤ και η επιθυμία της οικογένειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xarchakos-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

anestidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)

pincer_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Pincer attack wave»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)

vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

Νέο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο προσφέρει καλύτερη προστασία στις ευπαθείς ομάδες

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 09:36
xarchakos-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου μετά τον Μαρκουλάκη» (Video)

anestidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)

pincer_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Pincer attack wave»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)

1 / 3