Μόσχα: Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη βόμβας – Υποψίες για ουκρανικό χτύπημα (Videos)

Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε από την έκρηξη, ανέφερε η επιτροπή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian armed forces, was blown up in a car in Moscow and died.



Sarvarov took part in Russia's full-scale invasion into Ukraine, took part in wars in Chechnya and Syria. pic.twitter.com/Cp8ORUR5Ki — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2025

Ο 56χρονος ανώτερος αξιωματικός πιστεύεται ότι πήγαινε στη δουλειά του με το αυτοκίνητό του, όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε κάτω από το όχημα στην περιοχή Ασένεβο. Ο Σαρβάροφ πέθανε από τα τραύματά του, δήλωσε η Σβετλάνα Πετρένκο, εκπρόσωπος της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ξεκίνησε άμεσα ποινική έρευνα για την έκρηξη. «Ερευνητές και ιατροδικαστές της Ερευνητικής Επιτροπής της Μόσχας, μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξετάζουν τον τόπο του συμβάντος», δήλωσε εκπρόσωπος. «Σύντομα θα προγραμματιστούν μια σειρά εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και εκρηκτικών εξετάσεων», τόνισε.

🚨 BREAKING 🚨



A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow



Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.



A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm December 22, 2025

Η Ρωσία θεωρεί την Ουκρανία υπεύθυνη για τις δολοφονίες κι άλλλών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων. Πριν από ένα χρόνο, ο 54χρονος υποστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, υπεύθυνος των ρωσικών στρατευμάτων ακτινολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας, σκοτώθηκε σε έκρηξη καθώς έφευγε από το διαμέρισμά του για να πάει στη δουλειά.

Ο 58χρονος υποστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ σκοτώθηκε όταν ένα Volkswagen Golf εξερράγη καθώς περνούσε δίπλα του κοντά στην κατοικία του κοντά στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2025.

