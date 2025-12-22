search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 09:55

Μόσχα: Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη βόμβας – Υποψίες για ουκρανικό χτύπημα (Videos)

22.12.2025 09:55
savarov_new_0
via X/Nexta

Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε από την έκρηξη, ανέφερε η επιτροπή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

Ο 56χρονος ανώτερος αξιωματικός πιστεύεται ότι πήγαινε στη δουλειά του με το αυτοκίνητό του, όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε κάτω από το όχημα στην περιοχή Ασένεβο. Ο Σαρβάροφ πέθανε από τα τραύματά του, δήλωσε η Σβετλάνα Πετρένκο, εκπρόσωπος της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ξεκίνησε άμεσα ποινική έρευνα για την έκρηξη. «Ερευνητές και ιατροδικαστές της Ερευνητικής Επιτροπής της Μόσχας, μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξετάζουν τον τόπο του συμβάντος», δήλωσε εκπρόσωπος. «Σύντομα θα προγραμματιστούν μια σειρά εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και εκρηκτικών εξετάσεων», τόνισε.

Η Ρωσία θεωρεί την Ουκρανία υπεύθυνη για τις δολοφονίες κι άλλλών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων. Πριν από ένα χρόνο, ο 54χρονος υποστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, υπεύθυνος των ρωσικών στρατευμάτων ακτινολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας, σκοτώθηκε σε έκρηξη καθώς έφευγε από το διαμέρισμά του για να πάει στη δουλειά.

Ο 58χρονος υποστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ σκοτώθηκε όταν ένα Volkswagen Golf εξερράγη καθώς περνούσε δίπλα του κοντά στην κατοικία του κοντά στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2025.

