Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια

Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο κάτω από αδιευκρίνιστα αίτια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 47χρονη γυναίκα.

Πρόκειται για Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία επέβαινε στο πλοίο Royal Beau Rivage μαζί με περίπου 70 με 80 συμπατριώτες της, ανάμεσα στους οποίους και ο σύζυγός της.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να εκφράζεται ανησυχία για τη ζωή τους.

Όπως γράφει το unionesarda.it, τα δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ της Αιγύπτου χθες το απόγευμα και καταστράφηκαν τέσσερις καμπίνες του Royal Beau Rivage.

