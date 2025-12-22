search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 10:24

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια

22.12.2025 10:24
nile new

Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο κάτω από αδιευκρίνιστα αίτια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 47χρονη γυναίκα.

Πρόκειται για Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία επέβαινε στο πλοίο Royal Beau Rivage μαζί με περίπου 70 με 80 συμπατριώτες της, ανάμεσα στους οποίους και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να εκφράζεται ανησυχία για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να εκφράζεται ανησυχία για τη ζωή τους.

Όπως γράφει το unionesarda.it, τα δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ της Αιγύπτου χθες το απόγευμα και καταστράφηκαν τέσσερις καμπίνες του Royal Beau Rivage.

Διαβάστε επίσης

«Pincer attack wave»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

Το CBS έριξε «μαύρο» σε ντοκιμαντέρ για τα βασανιστήρια στη διαβόητη φυλακή CECOT

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIXTAEFXON
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

nova_kids_watch_adv
ADVERTORIAL

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:35
NIXTAEFXON
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

1 / 3