Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο κάτω από αδιευκρίνιστα αίτια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 47χρονη γυναίκα.
Πρόκειται για Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία επέβαινε στο πλοίο Royal Beau Rivage μαζί με περίπου 70 με 80 συμπατριώτες της, ανάμεσα στους οποίους και ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να εκφράζεται ανησυχία για τη ζωή τους.
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να εκφράζεται ανησυχία για τη ζωή τους.
Όπως γράφει το unionesarda.it, τα δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ της Αιγύπτου χθες το απόγευμα και καταστράφηκαν τέσσερις καμπίνες του Royal Beau Rivage.
Διαβάστε επίσης
«Pincer attack wave»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία
Το CBS έριξε «μαύρο» σε ντοκιμαντέρ για τα βασανιστήρια στη διαβόητη φυλακή CECOT
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.