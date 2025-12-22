Η μπύρα που είναι παράνομη σε 15 αμερικανικές πολιτείες και μπορεί να λιώσει ένα ποτήρι

Ονομάζεται Utopias, είναι μπύρα που παράγεται στις ΗΠΑ, αλλά η περιεκτικότητά της σε αλκοόλ την έχει κάνει… παράνομη σε 15 πολιτείες.

Πρόκειται για μια μπύρα της Boston Beer Company, που κυκλοφορεί στο πλαίσιο της σειράς Samuel Adams, με την περιεκτικότητά της σε αλκόολ να φθάνει και το 30%.

Το επίπεδο αυτό την καθιστά παράνομη σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ και την κατατάσσει στις ισχυρότερες μπύρες που παράγονται εμπορικά. Σε σύγκριση, μια τυπική Samuel Adams περιέχει περίπου 5% έως 6% αλκοόλ.

Η Utopias δεν παράγεται σε συνεχή βάση. Ζυθοποιείται μία φορά κάθε δύο χρόνια, σε περιορισμένες ποσότητες, και εμφιαλώνεται στο χέρι. Η προτεινόμενη λιανική τιμή της ανέρχεται περίπου στα 240 δολάρια ανά μπουκάλι, ενώ λόγω της σπανιότητάς της και των νομικών περιορισμών, συχνά μεταπωλείται σε πολύ υψηλότερες τιμές, που μπορεί να φθάσουν και τα 1.000 δολάρια.

Photo: The Boston Beer Company

Κάθε μπουκάλι είναι αριθμημένο, γεγονός που επιτρέπει την ιχνηλάτησή του και ενισχύει τον συλλεκτικό χαρακτήρα της.

Η Utopias παλαιώνει σε βαρέλια που είχαν προηγουμένως φιλοξενήσει κρασιά και αποστάγματα, όπως ουίσκι και κονιάκ. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στο γευστικό της προφίλ, το οποίο περιγράφεται ως πλούσιο και σύνθετο, με νότες που θυμίζουν πόρτο, κονιάκ, σκωτσέζικο ουίσκι και ρούμι, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η περιεκτικότητά της σε αλκοόλ είναι τόσο υψηλή ώστε έχει αναφερθεί ότι διέβρωσε το τοίχωμα μονωμένου χάρτινου ποτηριού και ότι το άρωμά της είναι ιδιαίτερα έντονο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Boston Beer Company, Jim Koch, δοκιμάζει κάθε παρτίδα πριν από την εμφιάλωση και έχει δηλώσει ότι η Utopias μοιάζει περισσότερο με απόσταγμα παρά με συμβατική μπύρα, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τον τρόπο κατανάλωσης. Η εταιρία συνιστά να καταναλώνεται σε πολύ μικρές ποσότητες.

Photo: The Boston Beer Company

Η παραγωγή και η εμφιάλωση της Utopias απαιτούν αυστηρά πρωτόκολλα. Η διαδικασία γίνεται χειρωνακτικά και οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες, με περιορισμούς στην ποσότητα που μπορεί να καταναλώσει κάθε συμμετέχων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Ακόμη και η οσμή της έχει περιγραφεί ως ικανή να προκαλέσει ζάλη.

Παρότι οι μπύρες με αλκοόλ άνω του 10% αποτελούν λιγότερο από το 1% της αγοράς μπίρας στις ΗΠΑ και δεν αποτελούν βασικό εμπορικό προϊόν, η Utopias λειτουργεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πειραματισμού και της τεχνικής δυνατότητας των ζυθοποιών.

Διατηρεί ένα μικρό αλλά αφοσιωμένο κοινό και θεωρείται από πολλούς περισσότερο συλλεκτικό και γευστικό αντικείμενο παρά μπύρα για καθημερινή κατανάλωση.

