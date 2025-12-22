search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 12:03

Τραμπ: Από την οικονομία στα… εσώρουχα της Μελάνια – Τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την έρευνα του FBI στα συρτάρια της γυναίκας του (Video)

22.12.2025 12:03
trumpo mel;ania new

Μια απρόσμενη τροπή πήρε ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση με θέμα την πορεία της οικονομίας, στο Rocky Mount, της Βόρειας Καρολίνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέκλινε από τα ζητήματα της οικονομίας και της πολιτικής και προχώρησε σε εκτενή προσωπική αναφορά στην έρευνα που είχε κάνει το FBI στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα το 2022, φέρνοντας στην κουβέντα ακόμη και τα… εσώρουχα της συζύγου του και Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Τραμπ επανήλθε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, περιγράφοντάς την με έντονη γλώσσα και κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του

Τραμπ: «Αυτά τα ζώα προσπαθούσαν να μου επιτεθούν στο Μαρ-α-Λάγκο»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επεσήμανε: «Είχα αυτά τα ζώα που προσπαθούσαν να μου επιτεθούν στο Μαρ-α-Λάγκο», αναφερόμενος στους πράκτορες του FBI, που εκτέλεσαν το ένταλμα έρευνας.

«Έψαξαν την ντουλάπα της γυναίκας μου. Και θα πω το εξής: πρώτον, είναι πολύ κακό, αλλά ακούγεται και λίγο περίεργο».

Ο Τραμπ συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες: «Κοίταξαν τα συρτάρια της. Έχεις συρτάρι και μετά έχεις… εσώρουχα », είπε, ενώ μιμούνταν το άνοιγμα συρταριού.

Τόνισε μάλιστα ότι η σύζυγός του είναι «ένας πολύ σχολαστικός άνθρωπος».

«Έτσι διπλώνει τα εσώρουχά της η Μελάνια»

Η αναφορά του προέδρου συνεχίστηκε με λεπτομερή περιγραφή: «Τα εσώρουχά της, που μερικές φορές αποκαλούνται και ‘panties’, είναι διπλωμένα τέλεια. Τυλιγμένα. Είναι, δηλαδή, τόσο τέλεια. Λέω: “Αυτό είναι όμορφο”».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη: «Όλα ήταν τέλεια, κανένα πρόβλημα. Δίπλωμα, δίπλωμα, δίπλωμα. Νομίζω ότι τα περνά με σίδερο ατμού» Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την έρευνα, η εικόνα αυτή είχε αλλάξει:
«Άνοιξε τα συρτάρια και δεν ήταν έτσι. Ήταν χάλια. Ήταν όλα σκορπισμένα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι η Μελάνια αντέδρασε λέγοντας: «Τι συνέβη; Αυτό είναι απαίσιο».

Γιατί είχε κάνει έφοδο το FBI στο Μαρ-α-Λάγκο

Η έφοδος του FBI το Μαρ-α-Λάγκο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε όταν τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι είχαν απομακρυνθεί από την κατοικία του Τραμπ 15 κιβώτια εγγράφων που έπρεπε να είχαν παραδοθεί μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μεταξύ των κατασχεθέντων υλικών υπήρχαν και 11 σειρές διαβαθμισμένων εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων χαρακτηρίζονταν «άκρως απόρρητα».

Ο Τραμπ είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, ωστόσο αποσύρθηκαν τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης

Ξύλο στην τουρκική βουλή: Καβγάς με γροθιές μεταξύ βουλευτών του AKP και του CHP για την ψήφιση του προϋπολογισμού (video)

Φλόριντα: Ανατριχιαστική δολοφονία 14χρονης από έφηβα αγόρια – Την πυροβόλησαν και της έβαλαν φωτιά – Θα δικαστούν ως ενήλικες

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

tempi new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:50
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

1 / 3