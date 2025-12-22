Τραμπ: Από την οικονομία στα… εσώρουχα της Μελάνια – Τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την έρευνα του FBI στα συρτάρια της γυναίκας του (Video)

Μια απρόσμενη τροπή πήρε ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση με θέμα την πορεία της οικονομίας, στο Rocky Mount, της Βόρειας Καρολίνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέκλινε από τα ζητήματα της οικονομίας και της πολιτικής και προχώρησε σε εκτενή προσωπική αναφορά στην έρευνα που είχε κάνει το FBI στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα το 2022, φέρνοντας στην κουβέντα ακόμη και τα… εσώρουχα της συζύγου του και Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Τραμπ επανήλθε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, περιγράφοντάς την με έντονη γλώσσα και κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του

Τραμπ: «Αυτά τα ζώα προσπαθούσαν να μου επιτεθούν στο Μαρ-α-Λάγκο»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επεσήμανε: «Είχα αυτά τα ζώα που προσπαθούσαν να μου επιτεθούν στο Μαρ-α-Λάγκο», αναφερόμενος στους πράκτορες του FBI, που εκτέλεσαν το ένταλμα έρευνας.

«Έψαξαν την ντουλάπα της γυναίκας μου. Και θα πω το εξής: πρώτον, είναι πολύ κακό, αλλά ακούγεται και λίγο περίεργο».

Ο Τραμπ συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες: «Κοίταξαν τα συρτάρια της. Έχεις συρτάρι και μετά έχεις… εσώρουχα », είπε, ενώ μιμούνταν το άνοιγμα συρταριού.

Τόνισε μάλιστα ότι η σύζυγός του είναι «ένας πολύ σχολαστικός άνθρωπος».

«Έτσι διπλώνει τα εσώρουχά της η Μελάνια»

Η αναφορά του προέδρου συνεχίστηκε με λεπτομερή περιγραφή: «Τα εσώρουχά της, που μερικές φορές αποκαλούνται και ‘panties’, είναι διπλωμένα τέλεια. Τυλιγμένα. Είναι, δηλαδή, τόσο τέλεια. Λέω: “Αυτό είναι όμορφο”».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη: «Όλα ήταν τέλεια, κανένα πρόβλημα. Δίπλωμα, δίπλωμα, δίπλωμα. Νομίζω ότι τα περνά με σίδερο ατμού» Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την έρευνα, η εικόνα αυτή είχε αλλάξει:

«Άνοιξε τα συρτάρια και δεν ήταν έτσι. Ήταν χάλια. Ήταν όλα σκορπισμένα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι η Μελάνια αντέδρασε λέγοντας: «Τι συνέβη; Αυτό είναι απαίσιο».

Γιατί είχε κάνει έφοδο το FBI στο Μαρ-α-Λάγκο

Η έφοδος του FBI το Μαρ-α-Λάγκο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε όταν τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι είχαν απομακρυνθεί από την κατοικία του Τραμπ 15 κιβώτια εγγράφων που έπρεπε να είχαν παραδοθεί μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μεταξύ των κατασχεθέντων υλικών υπήρχαν και 11 σειρές διαβαθμισμένων εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων χαρακτηρίζονταν «άκρως απόρρητα».

Ο Τραμπ είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, ωστόσο αποσύρθηκαν τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

