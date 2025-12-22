search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:08
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 17:43

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

«Φουντώνει» το παζάρι για μια συμφωνία για το ουκρανικό και την διαμόρφωση των νέων γεωπολιτικών συσχετισμών στην ευρύτερη περιοχή ενόψει των προετοιμασιών για μια γενικευμένη σύγκρουση στο μέλλον.

Η Ρωσία έκανε σήμερα λόγο για «αργή πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας παράλληλα τις «κακόβουλες απόπειρες» ορισμένων χωρών να οδηγήσουν σε αποτυχία τις συνομιλίες.

«Παρατηρούμε αργή πρόοδο. Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών που ασκούν επιρροή που έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Ριαμπκόφ επαίνεσε τη βούληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εξεύρεση «λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και θα έχουν διάρκεια», επικρίνοντας τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο σχέδιο της Ουάσινγκτον, που παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα και αποτελεί έκτοτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μια ρωσοαμερικανική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι αυτό που φοβούνται τόσο οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας οι οποίοι, ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες τους, δεν μπορούν να φανταστούν τα αποτελέσματα για τα οποία εργαζόμαστε», πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Νέες συνομιλίες επί του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, με ξεχωριστές συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αν και αυτός ο τελευταίος κύκλος των διαπραγματεύσεων δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία χαιρέτισαν τις συνομιλίες χαρακτηρίζοντάς τις «παραγωγικές και εποικοδομητικές».

Η Ρωσία επισφραγίζει νομικά ότι δεν θα επιτεθεί στην ΕΕ – Κάνει πίσω ο Ζελένσκι για ένταξη σε ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει σε μια νομική συμφωνία ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί ούτε στην ΕΕ ούτε στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να δείξει την προθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιέζουν για εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφερόμενοι στην ιδρυτική αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε μία χώρα μέλος θα πρέπει να θεωρείται επίθεση σε όλες.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν μια ενδεχόμενη εκεχειρία στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

