ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 15:31

Φουντώνει το παζάρι για το ουκρανικό: Η Ρωσία επισφραγίζει νομικά ότι δεν θα επιτεθεί στην ΕΕ – Κάνει πίσω ο Ζελένσκι για ένταξη σε ΝΑΤΟ

22.12.2025 15:31
kremlino 44- new

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει σε μια νομική συμφωνία ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί ούτε στην ΕΕ ούτε στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να δείξει την προθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιέζουν για εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφερόμενοι στην ιδρυτική αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε μία χώρα μέλος θα πρέπει να θεωρείται επίθεση σε όλες.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν μια ενδεχόμενη εκεχειρία στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

