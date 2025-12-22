Ρούτε για πόλεμο στην Ουκρανία: «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατεύματα»

Σαφές μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία στέλνει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποιώντας ότι μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τη Μόσχα, ενώ δήλωσε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ετοιμότητα να συμβάλουν ακόμη και με στρατεύματα στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στην Bild, ο Μαρκ Ρούτε διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας ανάπτυξης βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της δομής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει παρουσία δυνάμεων στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, με όλα τα επιμέρους στοιχεία να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση συντονισμού.

Ο γ.γ του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τη Μόσχα. Μάλιστα, ο ίδιος περιέγραψε τη σημερινή συγκυρία ως την πιο επικίνδυνη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αποκαλύπτει το τριών επιπέδων σχέδιο αποτροπής που επεξεργάζεται η Δύση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης, ο Μαρκ Ρούτε τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει δύο βασικές κινήσεις: την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη διατήρηση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν ισχυρότερης στο πεδίο.

Όπως επισημαίνει, εάν η Ρωσία αποκτούσε πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ θα ήταν τεράστιες, αναγκάζοντας τη Συμμαχία να δαπανήσει πολύ περισσότερα από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Κατά τον Ρούτε, ο βασικός λόγος που ο πόλεμος συνεχίζεται είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο κατηγορεί ότι είναι διατεθειμένος να θυσιάσει έως και 1,1 εκατ. Ρώσους στρατιώτες, με αντάλλαγμα ελάχιστα εδαφικά κέρδη, λιγότερα από το 1% του ουκρανικού εδάφους μέσα σε έναν χρόνο. «Αυτό είναι φρικτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε», σημειώνει.

Εγγυήσεις ασφαλείας: Σχέδιο αποτροπής τριών επιπέδων

Κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Ο Ρούτε ξεκαθαρίζει ότι στόχος της Δύσης είναι να διασφαλιστεί πως, μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ποτέ ξανά επίθεση.

Για τον σκοπό αυτό, περιγράφει ένα σύστημα αποτροπής που στηρίζεται σε τρία επίπεδα:

Πρώτο επίπεδο: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες, όπως λέει, ήδη «κάνουν το αδύνατο», αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και μετά τον πόλεμο ή σε μια παρατεταμένη εκεχειρία.

Δεύτερο επίπεδο: Η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία και τη συμμετοχή της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός της είναι να παράσχει ό,τι χρειάζεται ώστε, σε συνδυασμό με τον ουκρανικό στρατό, να καταστεί σαφές στη Μόσχα ότι μια νέα επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή.

Τρίτο επίπεδο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούτε υπενθυμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τη βούλησή του να συμμετάσχει και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια συνδυασμού και των τριών αυτών στοιχείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο αποτροπής.

Ο Μαρκ Ρούτε εμφανίζεται παράλληλα καθησυχαστικός για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως δεσμευμένος στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως σημειώνει, ο Τραμπ είναι «απολύτως αφοσιωμένος» στον στόχο του τερματισμού του πολέμου και «ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας υπογραμμίζει ότι πίσω από τον Τραμπ βρίσκεται ολόκληρο το αμερικανικό κατεστημένο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν αποχώρηση από την Ευρώπη και ότι η διατλαντική συμμαχία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία.

