Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Όλα συγκλίνουν σε χτύπημα Τραμπ στο Ιράν «τις επόμενες 24 ώρες» – Εκκενώνουν βάσεις οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αφού ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με έναν να λέει ότι θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες 24 ώρες. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται ότι ο Τραμπ είχε λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατευμάτων με λεωφορεία σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχει αναφερθεί ότι σκοτώθηκαν σε μια καταστολή των διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Το Ιράν και οι δυτικοί εχθροί του έχουν περιγράψει τις αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες ως διαδηλώσεις κατά των άθλιων οικονομικών συνθηκών και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά τον αριθμό σε περισσότερους από 2.600.

Το Ιράν «δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιου είδους καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε «την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποδαύλισαν τις αναταραχές, τις οποίες πραγματοποίησαν άτομα που αποκαλούν ένοπλους τρομοκράτες.

Πού βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δυνάμεις εκεί έχουν ελέγχουν τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 59 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην έρημο έξω από τη Ντόχα, είναι το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια έκταση που εκτείνεται από δυτικά της Αιγύπτου έως ανατολικά του Καζακστάν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, που φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, και χρησιμοποιείται από κοινού με την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος έχει υποστηρίξει σημαντικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αποστολές αναγνώρισης σε ολόκληρη την περιοχή.

Το λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί αεροπλανοφόρα και άλλα αμερικανικά σκάφη.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ έχουν παρουσία και στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις στη βάση το 2020, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Η αεροπορική βάση Erbil, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, χρησιμεύει ως κόμβος για τις αμερικανικές και τις συμμαχικές δυνάμεις που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και μάχης.

Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, παρέχοντας έναν ασφαλή χώρο για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας στο βόρειο Ιράκ.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία -οι οποίοι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ανέρχονταν σε 2.321 το 2024- λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Κάποιοι στρατιώτες είναι σταθμευμένοι περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία υποστηρίζει τα μέσα αεροπορικής άμυνας του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων Patriot και των συστημάτων Terminal High Altitude Area Defense.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti βρίσκεται στο Azraq, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, και φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα των Κεντρικών Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε ολόκληρη την περιοχή του Λεβάντε.

Τουρκία

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού την αεροπορική βάση Incirlik στην Αδάνα. Φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διεθνούς συμμαχίας που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ. Είναι επίσης η έδρα 1.465 μελών του αμερικανικού στρατού που είναι σταθμευμένα στην Τουρκία.

Το Ιράν ζητά από τα κράτη της περιοχής να αποτρέψουν μια αμερικανική επίθεση

Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά με παρέμβαση στο Ιράν εδώ και μέρες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ορκίστηκε «πολύ ισχυρά μέτρα» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. Προέτρεψε επίσης τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να καταλάβουν τους θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν.

«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι άμεσες επαφές μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ και του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Η κυβέρνηση του Ιράν δεν φαίνεται στα πρόθυρα κατάρρευσης

Η ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν έχει παρεμποδιστεί από μια διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου.

Η αμερικανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει επαληθεύσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση, επισκιάζοντας τους θανάτους από προηγούμενα κύματα διαμαρτυριών που κατέστειλαν οι αρχές το 2022 και το 2009.

Το κύρος της κυβέρνησης υπέστη σοβαρό πλήγμα πέρυσι από μια 12ήμερη ισραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία τον Ιούνιο – στην οποία συμμετείχαν και οι ΗΠΑ – που ακολούθησε τις οπισθοδρομήσεις των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν στον Λίβανο και τη Συρία. Οι ευρωπαϊκές χώρες πυροδότησαν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επιδεινώνοντας την οικονομική κρίση.

Οι αναταραχές σε τέτοια κλίμακα έχουν αιφνιδιάσει τις αρχές σε μια ευάλωτη στιγμή, αλλά δεν φαίνεται ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικείμενη κατάρρευση και ο μηχανισμός ασφαλείας της εξακολουθούσε να ελέγχει, δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος.

Οι αρχές έχουν επιδιώξει να προβάλουν εικόνες που δείχνουν ότι διατηρούν την υποστήριξη του κοινού. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από μεγάλες νεκρικές πομπές για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις αναταραχές στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν και το Μπουσέρ, καθώς και σε άλλες πόλεις. Οι άνθρωποι κυμάτιζαν σημαίες και φωτογραφίες του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κρατούσαν κοντά πινακίδες με συνθήματα κατά των ταραχών.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μια εκλεγμένη προσωπικότητα του οποίου η εξουσία υποτάσσεται σε αυτήν του Χαμενεΐ, δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι όσο η κυβέρνηση έχει λαϊκή υποστήριξη, «όλες οι προσπάθειες των εχθρών κατά της χώρας θα αποβούν άκαρπες».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, ενώ ο Αραγκτσί μίλησε με τους ομολόγους του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία. Ο Αραγκτσί είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, ότι «επικράτησε η ηρεμία».

Επισκεπτόμενος μια φυλακή στην Τεχεράνη όπου κρατούνται συλληφθέντες διαδηλωτές, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η ταχύτητα στην κρίση και την τιμωρία όσων «αποκεφάλισαν ή έκαψαν ανθρώπους» ήταν κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι τέτοια γεγονότα δεν θα ξανασυμβούν.

Το HRANA ανέφερε 18.137 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Η Hengaw, μια ιρανική κουρδική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε ότι ένας 26χρονος άνδρας, ο Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Karaj, επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη. Η ομάδα δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν η ποινή είχε εκτελεστεί.

