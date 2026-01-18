search
ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 14:20

Ίδρυμα Νόμπελ: Νέο «άκυρο» στον Τραμπ για το «δώρο» της Ματσάδο – Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

18.01.2026 14:20
trump machado nobel

Νέα θεσμική παρέμβαση για το κύρος του βραβείου Ειρήνης πραγματοποίησε το Ίδρυμα Νόμπελ, ξεκαθαρίζοντας πως το μετάλλιο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να απονεμηθεί εκ νέου ούτε συμβολικά.

Η παρέμβαση έγινε μετά την απόφαση της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να παραδώσει το βραβείο στον αμερικανό πρόεδρο.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει πως μία από τις βασικές του αποστολές είναι να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των βραβείων και τη διαδικασία απονομής τους, όπως προβλέπεται από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Τα βραβεία -τονίζει το Ίδρυμα- απονέμονται αποκλειστικά σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και μόνο από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να απονεμηθεί εκ νέου ή να διανεμηθεί περαιτέρω, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο.

«Ο αρχικός βραβευμένος καταγράφεται στην ιστορία»

Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση του Ιδρύματος, μετά τη δημόσια ανακοίνωση της Ματσάδο ότι προτίθεται να δώσει το βραβείο της στον Τραμπ. Σε αυτή γίνεται ξεκάθαρο πως ο αρχικός βραβευμένος είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία.

Η Επιτροπή είχε διευκρινίσει, παράλληλα, ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ ως προς το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με τα υλικά στοιχεία του βραβείου, όπως το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Μπορεί να τα κρατήσει, να τα δωρίσει ή να τα διαθέσει κατά την κρίση του.

